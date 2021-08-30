خاص: تعليق نقابة الممثلين بمصر على تغريدة منسوبة للفنان أسامة عباس يشكو فيها من قلة العمل

أسامة عباس الفنان المصري الكبير بعدما تم تداول تغريدة منسوبة له على وسائل التواصل الاجتماعي يشكو فيها من عدم مشاركته في أعمال فنية جديدة، أوضحت نقابة المهن التمثيلية بمصر حقيقة هذه التغريدة.

نقابة الممثلين تؤكد على احترامها الكامل لتاريخ الفنان أسامة عباس

عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على كامل احترام النقابة وتقديرها للتاريخ الكبير للفنان أسامة عباس الذي قدم للفن عشرات الأعمال التي لا تزال حاضرة في وجدان الشعوب العربية طوال العقود الماضية، وذلك بعدما انتشرت تغريدة لحساب يحمل اسم الفنان أسامة عباس على "تويتر" يطالب المنتجين من خلالها أن يعود للمشاركة في أعمال جديدة، حيث كتب فيها: "لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل"، بينما حاولت "دوت الخليج" التواصل مع الفنان الكبير أسامة عباس للرد على ما أثير حول التغريدة التي انتشرت بشكل واسع لكن النجم المصري قرر إغلاق هاتفه.

حقيقة التغريدة المنسوبة للفنان أسامة عباس

نقابة المهن التمثيلية كذلك أصدرت بيان عقب انتشار هذه التغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأكدت النقابة في بيانها الذي قامت بنشره عبر حسابها على "فيس بوك" أن الفنان أسامة عباس أحد رموز التمثيل في العالم العربي وأنه استطاع خلال رحلته الفنية الطويلة أن يقدم مجموعة من الأدوار الصعبة على مدار مشواره الفني الطويل فجاء بيان النقابة: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

نقابة الممثلين تهدد من يتطاول على نجوم الفن بالملاحقة القانونية

كما حذرت نقابة المهن التمثيلية كل من يتطاول على رموز الفن المصري سواء بالتصريح أو الإساءة بالملاحقة القانونية فنص البيان: "فيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير أسامة عباس، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة، كما تؤكد النقابة تضمانها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

يذكر أن الفنان أسامة عباس من مواليد عام 1939 وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عشرات الأعمال حيث انضم في أواخر الستينات لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشارك معهم في عدة مسرحيات، كما قدم مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة والتي من بينها فيلم "الكرنك" و"الحفيد"، كما قدم مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة والتي منها مسلسل "دموع في عيون وقحة"، كما كان آخر عمل درامي قد شارك فيه مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان الكبير عادل إمام.