الموت يفجع شريهان بوفاة كريم ضياء الدين مخرج "إسماعيلية رايح جاي" وتكشف عن صلة القرابة بينهما

كريم ضياء الدين المخرج المصري أعلن عن وفاته مساء اليوم عن عمر يناهز الـ75، وقدم الفنان والمخرج الراحل مجموعة من الأعمال الفنية المهمة خلال مسيرته الفنية الطويلة.

وفاة المخرج المصري كريم ضياء الدين

شريهان النجمة المصرية كشفت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" عن وفاة المخرج المصري الكبير كريم ضياء الدين والد أبناء أختها هويدا، الذي توفي مساء اليوم عن عمر يناهز الـ75 عاما، ونعت شريهان المخرج الراحل فكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم. إنتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

شريهان تنعى المخرج كريم ضياء الدين

شريهان وجهت كذلك العزاء لأبناء أختها هويدا بعد رحيل والدهما وكذلك لأسرة المخرج والفنان الراحل فكتبت في تغريدتها: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا اليه راجعون"، كريم ضياء الدين قد قدم للسينما المصرية العديد من الأعمال المهمة التي قام بإخراجها من أبرزها فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي تسبب في تغيرات كبيرة في صناعة السينما بمصر وكشف عن العديد من المواهب الشابة خلال هذه الفترة من بينهم الفنان خالد النبوي ومحمد هنيدي، وحقق العمل كذلك إيرادات ضخمة في ذلك الوقت.

أهم الأعمال التي قدمها المخرج والفنان الراحل كريم ضياء الدين

كريم ضياء الدين يعتبر من المخرجين البارزين وهو من مواليد عام 1946 ونال دبلوم في الإخراج من المعهد العالي للسينما في عام 1967، وبدأ رحلته مع عالم الإخراج كمساعد مخرج مع والده الراحل أحمد ضياء الدين في التليفزيون المصري، ثم قدم مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية كمخرج، لكنه بدأ رحلة مع التمثيل وتحديدا في عام 1994 في فيلم "سوق النساء" مع كل من الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وشريف خير الله بالإضافة للفنانة شريهان التي كانت إحدى بطلات العمل.

كريم ضياء الدين قد شارك في طفولته في أكثر من عمل من ابرزهم فيلم "ارضنا الخضراء" الذي قدم فيها شخصية الطفل "عليوه"، وهو عمل شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما في ذلك الوقت منهم الفنانة ماجدة وشكري سرحان ومحمود المليجي وحسين رياض، والعمل من تأليف يوسف جوهر وإخراج أحمد ضياء الدين والد المخرج الراحل.

الصورة مأخوذة من حساب أحد أقارب المخرج كريم ضياء الدين وفيلم "أرضنا الخضراء" والحساب الرسمي للفنانة شريهان على "انستجرام"