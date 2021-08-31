أول تعليق من عمرو يوسف على أنباء إصابته في تصوير مسلسله الجديد

عمرو يوسف طمأن الجمهور على حالته بعد تداول أنباء مؤخراً حول تعرضه لإصابة قوية في كواليس مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، والذي يصوره حالياً، ونشر أول تعليق له على صفحته الرسمية بفيسبوك لطمأنة الجمهور.

عمرو يوسف يكشف حقيقة إصابته في كواليس مسلسله

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو يوسف على فيسبوك، تعليقاً حول الأنباء المتداولة حول تعرض عمرو يوسف للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسله "وعد الشيطان"، ونفى عمرو يوسف تعرضه للإصابة وطمأن الجمهور على حالته الصحية وكذلك على سير التصوير في مسلسله الجديد، وقال في تعليق رسمي له على صفحته:" نجمنا عمرو يوسف بخير ومحصلش اي إصابة أثناء تصوير مسلسل وعد الشيطان وهو بيواصل تصوير المشاهد بشكل طبيعي".

تفاصيل مسلسل عمرو يوسف الجديد

ويتكتم عمرو يوسف عن تفاصيل مسلسله الجديد "وعد الشيطان" والذي يعود به بعد غياب عن الشاشة، ويبدو أن فكرته تدور في إطار خيالي وأكشن، وهو عمل مكون من 6 حلقات ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية في الفترة المقبلة، وأقلق عمرو يوسف الجمهور بعد تداول أنباء حول تعرضه للسقوط أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في المسلسل، وتداول أنباء حول تعرضه للإصابة وتوقف التصوير بسببها، ولكن عمرو يوسف نفى هذه الأخبار سريعاً وطمأن الجمهور.

رومانسية عمرو يوسف وكندة علوش في أحدث ظهور

ونشرت الفنانة كندة علوش مؤخراً صورة لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف من إحدى سفرياتهما، قبل عامين، واسترجعت كندة علوش بالصورة لحظة رومانسية لها مع عمرو يوسف وتغزلت به في رسالتها تعليقاً على الصورة بانستقرام وقالت:" دوت الخليج الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب.. ياارب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعكل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع ..".

وعلى الجانب الآخر، فنشر عمرو يوسف في الفترة الماضية عدة صور وفيديوهات له من أجازته الصيفية والتي قضاها في دبي، وذلك بعد توقف أعماله الفنية الأخيرة وآخرها مسلسل "الملك أحمس"، والذي توقف تصويره قبل عرضه في موسم رمضان الماضي، ولم يكشف عمرو يوسف عن خريطة أعماله في الفترة المقبلة بخلاف مسلسل "وعد الشيطان"، ومن المقرر ان يشارك في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي لم يتحدد موعد تصويره بعد.