محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة عائلية ورسالة رومانسية: "الحب كله"

محمد رمضان احتفل اليوم بعيد ميلاد زوجته، وشارك الجمهور لحظة عائلية له مع زوجته وأبنته، واحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية إليها في تعليقه على الصورة على حسابه بانستقرام.

محمد رمضان يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

ونشر الفنان محمد رمضان صورة عائلية اليوم على حسابه بانستقرام، وذلك بمناسبة عيد ميلاد زوجته، وظهر في الصورة برفقة زوجته وابنته كنز، وكشف عن مناسبة الصورة التي التقطت في عيد ميلاد ابنته سابقاً، ووجه رسالة رومانسية إلى زوجته احتفالاً بعيد ميلادها وقال في تعليقه على الصورة:" ٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي ومراتي وأم أولادي .. كل سنة وإنتي الحُب كله.. ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر اللي فات".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور وكذلك النجوم، والذين شاركوا محمد رمضان الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، ووجهوا إليها رسائل تهنئة، وعلى رأسهم الإعلامية لجين عمران التي علقت:" كل عام و دوت الخليج نور حياتك.. ربي يحفظكم لبعض ويسعدكم".

جولة محمد رمضان في لبنان

وواصل محمد رمضان نشر صور وفيديوهات من جولته في لبنان، ونشر عدة صور له مع ابنه "علي" في لبنان، وعلى متن الطائرة، وكذلك نشر فيديو له من موقع انفجار مرفأ بيروت، وعبر عن تضامنه مع ضحايا الحادث، وكذلك أجرى عدة لقاءات إعلامية، وتحدث الفنان محمد رمضان عن مصير مسلسله في رمضان 2022، وذلك بعد الحديث حول عدم تعاقده على مسلسل رمضاني جديد للعام المقبل، وانتشار تكهنات حول خروجه من المنافسة.

محمد رمضان يدخل منافسة رمضان 2022

وأكد محمد رمضان أكد تواجده في موسم رمضان المقبل في تصريحات له مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقال إنه سيكون نجم رمضان المقبل كما كان في الموسم الأخير، ولكنه لم يكشف أي تفاصيل عن المسلسل الجديد، وكشف محمد رمضان عن استعداده لعمل أغاني جديدة مع نجوم من لبنان، وقال في تصريحاته إنه يحب ويحترم كل نجوم لبنان، وأضاف أن مايا دياب صديقته، ولكنه لم يستقر على الأغنية الجديدة التي سيقدمها مع أحد منهم، لأن الأغنية دوت الخليج من تفرض نفسها على اختيارات المطربين معه، وأشار إلى انه يرحب بالتعاون مع عدد من نجوم الوطن العربي مثل تعاونه مع سعد لمجرد في أغنية "انساي"، وكذلك يستعد لطرح أغنية جديدة مع ريدوان ونعمان بنعياشي في المغرب.