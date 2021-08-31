أحدث ظهور لمي عز الدين على انستقرام بعد انقطاع طويل والنجوم يحتفلون بعودتها.. بالصورة

مي عز الدين، الفنانة المصرية، أشعلت انستقرام في ظهورها الحديث على الموقع بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد عن الظهور، وتفاعل الجمهور والنجوم مع ظهور مي عز الدين بعد غياب.

مي عز الدين تشعل انستقرام بأحدث ظهور

وخطفت الفنانة المصرية مي عز الدين الأنظار بعد عودتها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبتعد مي عز الدين عن الظهور ونشر صورها على حساباتها بمواقع التواصل منذ فترة طويلة، ولكنها قررت مؤخراً العودة ومشاركة الجمهور لأحدث لحظاتها، ونشرت صورة جديدة على انستقرام، والتي ظهرت بها مع قطتها، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهورها والذين احتفلوا بعودتها لانستقرام وظهورها الجديد، وطالبوها بالاستمرار في نشر صورها والتراجع عن مقاطعة انستقرام.

النجوم يتفاعلون مع ظهور مي عز الدين على انستقرام

وتفاعل أيضاً عدد من النجوم مع ظهور مي عز الدين الجديد على انستقرام، وعلقوا على صورتها ووجهوا إليها عدة رسائل، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي قالت لها:" أخيرا حمدالله على السلامة"، وكذلك ريم البارودي التي علقت لها قائلة:" صباح الخير يا صاحبة الروح الجميلة.. أفتقدك كثيراً ميكا"، بالإضافة إلى عدة تعليقات من النجوم مثل عائشة بن أحمد وهاجر الشرنوبي وتامر شلتوت وغيرهم.

أعمال مي عز الدين الفنية

وكان آخر ظهور لمي عز الدين العام الماضي في وقت عرض مسلسلها الأخير "خيط حرير"، وغابت عن الظهور منذ تلك الفترة، وحقق مسلسل "خيط حرير" صدى واسع وقت عرضه في شهر نوفبمر الماضي، وعادت به إلى المنافسة في الدراما بعد غياب وشارك في بطولته أيضاً عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنى وغيرهم، ونشرت وقتها مي عز الدين عدة صور من جلسة تصوير لشخصيتها في المسلسل.

وكانت مي عز الدين قد فاجأت جمهورها في العام الماضي بإعلانها اعتزال مواقع التواصل وانستقرام، ووجهت رسالة إلى روابط جمهورها كشفت بها عن اعتزالها الظهور في البرامج أيضاً، وانها ستكتفي بنشر أخبار أعمالها فقط على صفحتها الرسمية بدون الكشف عن الأسباب، وقالت في رسالتها وقتها:"اعتزلت السوشال ميديا العامة من سنة، وكمان البرامج، أخترت أشوفكم دائما من خلال العمل الفني اللي بقدمه فقط، ولأخر مرة أي أكونتات عامة كانت بتاعتي فاللي متوليها الفترة القادمة أثناء عرض المسلسل أدمن صفحة تبع شركة سوشال ميديا، توكلت علي الله و يا رب يعجب كل الناس و أكون عند حسن ظنكم".