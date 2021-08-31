نانسي عجرم تكشف كواليس ألبومها الأخير وعلاقتها مع بناتها.. تستعد لـ"نانسي 11"

نانسي عجرم حلت ضيفة اليوم على إذاعة "nrj" في مصر، وتحدثت في مقابلتها الإذاعية عن حياتها الفنية وكواليس ألبومها الأخير "نانسي 10"، وكذلك تحدثت عن علاقتها مع بناتها وأفضل الأغاني التي قدمتها في الألبوم.

نانسي عجرم تكشف كواليس إصدار ألبومها الأخير

وقالت نانسي عجرم في تصريحاتها لإذاعة "nrj" إن الموسيقى دوت الخليج وسيلتها في الهروب بأفكارها أو في الانفصال عن أي شيء، وتشعر في كل عمل جديد تقدمه أنه لا بد أن يكون أفضل من عملها السابق، وكشفت كواليس ألبومها الأخير "نانسي 10" وقالت: "اشتغلنا 4 سنين على ألبوم نانسي 10، وقدرنا نوصل لتطور وتغيير في كل النواحي، الموسيقى والتوزيع والمواضيع.

نانسي عجرم تتحدث عن علاقتها ببناتها

وتابعت نانسي عجرم في حديثها عن الألبوم الأخير:" أكتر أغنية بتفكرني بالحب "عم بتعلق فيك" و"العيون السود"، وأكتر أغنية بتفكرني بطفولتي "نقيلي أحلى زهرة"، و"سلامات" أول أغنية اشتغل عليها في الألبوم، سمعتها من زمان وقررت إنها تكون في الألبوم، وأغنية "مشكلتك الوحيدي" أكتر أغنية اشتغلنا عليها بسرعة، وقررنا تكون في ألبوم "نانسي 10"، وبعد طرح الألبوم بدأنا نفكر ونشتغل على "نانسي 11".

وأضافت نانسي عجرم في تصريحاتها:" لما بفكر في أغنية جديدة أو ألبوم جديد دي بتعتبر فترة راحة ليا، لاني بحب الفن وعندي شغف دايما بالغنا، وأكتر ألبوم بيفكرني بالصيف هو ألبوم "نانسي 10"، أما عن أغاني التترات التي تقدمها فقالت:" باختار أغاني تترات المسلسلات اللي بقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل، أهم حاجة اني احس الأغنية، وتحدثت نانسي عجرم في تصريحاتها عن علاقتها مع بناتها وطريقة تربيتها لهم وقالت مازحة:"بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وامشي لما بيكون في ضغط كبير في البيت.. مش بس الأم المصرية بتعمل كدة.. اللبنانية كمان".

حفلات جديدة لنانسي عجرم في مصر

وواصلت نانسي عجرم نشاطها الفني وجولاتها الجماهيرية الصيفية، وأعلنت اليوم عن حفلها الجديد في الساحل الشمالي بمصر، والذي تشارك به مع الفنان بهاء سلطان، ونشرت شركة "تيكت مارشيه" المنظمة للحفل تفاصيله على صفحتها بفيسبوك، وتختتم نانسي بالحفل نشاطها الصيفي في مصر، إذ تحيي الحفل في يوم 2 سبتمبر المقبل على المسرح الروماني في مارينا 2، والذي شهد تواجد عدد من النجوم بحفلات مميزة مؤخراً ومنهم تامر حسني ومحمد منير وروبي وغيرهم.