ضاري عبدالرضا لـ"دوت الخليج":الفيلم الكويتي "أش مان" أشرف على تنفيذه فريق عالمي وسيفاجئ الجمهور

ضاري عبدالرضا يستعد خلال الأيام القادمة لعرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "آش مان" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم السينما الكويتية.

تفاصيل عرض الفيلم الكويتي "أش أمان"

ضاري عبدالرضا أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادته بعرض فيلم "آش مان" خلال شهر سبتمبر، وهو العمل الذي طال انتظاره حيث تم تصويره منذ ما يقارب العام ونصف لكن تأجل طرحه في قاعات السينما بسبب أزمة فيروس كورونا، وأوضح ضاري عبدالرضا سبب عدم عرض العمل على المنصات الإلكترونية وإصرار صناعه على عرضه في قاعات السينما.

فقال النجم الكويتي: "فيلم ( آش مان) عمل يدور في إطار كوميدي أكشن وما يميزه أنه عمل تم تنفيذه بدرجة عالية من الإحترافية والدقة، وأن فريق عمل عالمي أشرف على تنفيذه، لذلك يحرص صناع الفيلم على أن يعرض في قاعات السينما ولا يقبلون بفكرة عرضه على المنصات الإلكترونية بسبب أزمة كورونا مما تسبب في تعطل عرضه لما يقارب العام والنصف، كما أن فيلم (آش مان) مميز في كل تفاصيله وقادر على نيل استحسان ورضى الجمهور وسوف يفاجئ الجميع".

فيلم "آش مان" من المقرر أن يعرض في 2 سبتمبر وهو عمل تدور قصته حول بطل خليجي خارق يواجه عصابة من الأشرار، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان بشار الجزاف، إلهام علي، لولوة الملا، حسن إبراهيم، ضاري عبدالرضا، روان العلي، أحمد حمدي، سامي مهاوش والعمل من إخراج عباس اليوسفي.

ضاري عبدالرضا يتحدث عن أهم ما تحتاجه السينما الكويتية

ضاري عبدالرضا تحدث كذلك عن أهم ما تحتاجه السينما الكويتية خلال الفترة القادمة، حيث أكد أن الإنتاج الكويتي السينمائي يحتاج إلى دعم الدولة أو إلى تقليل نسبة أرباح قاعات السينما لصالح الشركات المنتجة حتى يتم دعم صناعة السينما.

فقال الفنان الكويتي: "السينما الكويتية في حاجة لدعم حكومي للأفلام، او إلى تقليل نسبة حصة قاعات السينما من الأرباح حيث أنها تحصل على ما يقارب الـ60% مما يجعل هامش ربح الشركات المنتجة ضعيف، لذلك السينما في حاجة لدعم حقيقي من أجل تطويرها، كما أنني أجد أن الجمهور الكويتي متذوق وسوف يدعم ما يتم تقديمه من أعمال سينمائية في حال قدمت بالشكل الذي يحترم عقله".

آخر أعمال الفنان الكويتي ضاري عبدالرضا

ضاري عبدالرضا شارك خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل درامي من أبرزهم الجزء الثاني من مسلسل "أمر إخلاء" الذي عرض على منصة "شاهد" في شهر يونيو الماضي ونال إشادة واسعة وتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة، وشارك في بطولة المسلسل كل من فوز الشطي ورهف محمد، ضاري الرشدان، وميس قمر، ويوسف البلوشي، عبدالله التركماني، وصمود المؤمن، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبدالرحمن السلمان.

كما أنه من المتوقع أن يتم تصوير جزء ثالث من المسلسل وأن هناك تخطيط في المرحلة الحالية من أجل بداية التحضيرات للجزء الجديد الذي طالب به الجمهور وقد تم الاتفاق مع مريم الهاجري مؤلفة المسلسل من أجل بداية كتابته.

الصور مأخوذة من حساب الفنان ضاري عبدالرضا وصمود المؤمن على "انستجرام".