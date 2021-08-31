صور ترصد حلا الترك بعد انتظامها في الجامعة ووزنها الزائد حديث المتابعين

حلا الترك الفنانة البحرينية الشابة، حرصت على مشاركة الجمهور على موقع انستجرام، بأحدث ظهور لها، حيث وثقت لحظاتها الأولى في المرحلة الدراسية الجديدة التي بدأتها بعد التحاقها بالجامعة.

أحدث ظهور لحلا الترك بعد التحاقها بالجامعة

حلا الترك نشرت عدة صور لها عبر انستجرام، ظهرت فيها وهي تجلس داخل قاعة محاضرات بالجامعة، كما حرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وظهرت مرتدية الكمامة.

وعبرت حلا الترك عن سعادتها الكبيرة لالتحاقها بالجامعة، وبداية فصل جديد من حياتها الدراسية، وعلقت على الصور فقالت: "التواجد في الحرم الجامعي هو شعور رائع"، لكنها لم تكشف عن الكلية التي اختارت الدراسة بها، إلا أنها كانت قد كشفت من قبل عن أنها سوف تكمل دراستها الجامعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حلا الترك بوزن زائد

ونالت صور حلا الترك إعجاب عدد كبير من متابعيها إلا أن البعض اعتبر أن الفنانة الشابة ظهرت بوزن زائد في أحدث ظهور، وهو عكس ما اعتاد عليه البعض، حيث من المعروف أن حلا غالبا ما تحرص على الحفاظ على رشاقتها، في كل ظهور لها.

وكانت حلا قد شاركت كذلك الجمهور بجلسة تصوير مميزة مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيها "ليالي الصيف" التي أطلقتها قبل أشهر قليلة وشاركت فيها مع النجم اللبناني جاد شويري.

أحدث نشاطات حلا الترك

وقامت حلا الترك وجاد شويري بغناء الأغنية باللهجة المصرية، حيث تعتبر تلك الأغنية الأولى لحلا الترك باللهجة المصرية، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان ويغنيان أمام شاطئ البحر، والأغنية من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري بالتعاون مع جاد أيضًا وتوزيع سليمان دميان.

ولاقى فيديو كليب الأغنية ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور الذي أعاد نشر الكليب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن إعجابهم به وبحالة البهجة الموجودة فيه.

وكانت حلا الترك ووالدتها منى السابر، محل اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية بسبب القضية التي أقيمت من حلا ضد والدتها، والتي انتهت بإلغاء حكم حبس منى السابر لمدة عام واستبداله بحكم بديل وهو العمل اليدوي باعتبارها أم حاضنة.

الصور مأخوذة من حساب حلا الترك بانستجرام