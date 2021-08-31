أبرز النجمات اللاتي حصلن على لقب "جدة" في عز شبابهن بينهن هيفاء وهبي وعلا غانم

زواج عدد من نجمات الفن في سن مبكر، جعل بعضهن يرزقن سريعًا بأبناء ثم تمر السنوات فيرزقن كذلك بالأحفاد، ليصبحن جدات مبكرًا أيضًا، وهن في مرحلة الشباب، ليثرن الجدل بين محبيهن بسبب حملهن لقب "الجدة" الذي يعتبره البعض لا يلائم أعمارهن الصغيرة في تلك الفترة.

هيفاء وهبي

من بين هؤلاء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تزوجت مبكرًا وأنجبت ابنتها الوحيدة زينب فياض، التي تزوجت أيضًا مبكرًا ورزقت بطفلتين، هما رهف ودانييلا، حيث إن عمر الأولى يبلغ حوالي 10 سنوات، أي أنها ولدت وعمر جدتها كان حوالي 39 عامًا فقط.

وبالرغم من عدم حديث هيفاء وهبي تمامًا عن علاقتها بابنتها وحفيدتيها، إلا أن الجمهور دائمًا ما يشيد بالطفلتين ووالدتهما، ويؤكدون على الشبه الصريح والواضح بينهن جميعًا، سواء في الملامح أو التصرفات.

غادة عبد الرازق

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق التي تبلغ من العمر 56 عامًا، تزوجت في عمر المراهقة وأنجبت ابنتها الوحيدة روتانا، التي تزوجت أيضًا وأنجبت طفلتين هما خديجة وجويرية، لتتسبب في أن يطلق على والدتها لقب الجدة وهي في عمر الأربعينات فقط.

وتعتبر غادة عبد الرازق حفيدتيها، بمثابة صديقتين لها، ودائمًا ما تشارك الجمهور بصورهما عبر حسابها على انستجرام، وتحرص على الاحتفال بأي مناسبة خاصة بهما، والتغزل الدائم بهما.

علا غانم

الفنانة المصرية علا غانم، كانت قد احتفلت قبل أكثر من عامين بزواج ابنتها نرمين، وسط حضور عائلي اقتصر على الأصدقاء والمقربين فقط، إلا أنها فاجئت الجمهور مؤخرًا بكونها أصبحت جدة لأول مرة منذ عام ونصف تقريبًا، حيث رزقت ابنتها بطفل اختارت له اسم "زين"، وأكدت علا في تصريحات سابقة أنها تزوجت مبكرًا حتى تستطيع تربية ابنتها بشكل جيد، ولا يكون هناك فارق كبير بالعُمر بينهما، وعندما تصبح جدة لا تكون بعُمر كبير، حتى تستمتع بأحفادها وباللعب معهم.

مها المصري

النجمة السورية مها المصري، التي تبلغ من العمر حاليًا 62 عامًا، أصبحت جدة لأول مرة وهي في عمر الـ46 عامًا، عندما رزقت ابنتها الفنانة ديمة بياعة، بابنها الأكبر ورد من زوجها الأول تيم حسن، حيث يبلغ ورد حاليًا حوالي 16 عامًا.

ويعتبر الجمهور أن مها المصري من النجمات اللاتي أصبحن جدات في عز شبابهن، بسبب زواجها وإنجابها مبكرًا.

الصور مأخوذة من حسابات هيفاء وهبي وزينب فياض وغادة عبد الرازق وعلا غانم وديمة بياعة على انستجرام