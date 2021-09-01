هيفاء وهبي والنجوم يحتفلون بعيد ميلاد هالة سرحان في الساحل الشمالي.. فيديو وصور

هيفاء وهبي واصلت تألقها في حفلاتها وأنشطتها الأخيرة في مصر، وآخرها لقائها مع نجوم الفن في الساحل الشمالي، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان، ونشرت هيفاء عدة صور وفيديوهات لها من الحفل.

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد هالة سرحان

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور وفيديوهات على حسابها بانستقرام، كشفت بها لحظات احتفالها بعيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان، وكانت هيفاء وهبي مفاجأة الحفل بعد لقائها بالنجوم صدفة في حفل عيد ميلاد هالة سرحان، وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو وهي ترقص وتحتفل مع هالة سرحان والنجوم على أنغام أغنية "توتة"، وأطفأت معها شموع عيد الميلاد، وتلقت ترحيب خاص من النجوم في الحفل.

هيفاء وهبي نجمة حفل عيد ميلاد هالة سرحان

وشهد حفل عيد ميلاد هالة سرحان تواجد عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم بوسي شلبي وإيناس الدغيدي وإلهام شاهين وعبير صبري وهاني رمزي وغيرهم، ولاقت صور وفيديوهات حفل عيد ميلاد هالة سرحان تفاعل كبير من النجوم، خاصة بسبب ظهور هالة سرحان الجديد بعد فترة من غيابها عن الشاشة، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من النجوم وهيفاء وهبي واحتفالهم وقصهم في الحفل بمناسبة عيد ميلاد هالة سرحان.

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي

وكانت هيفاء وهبي قد خطفت الانظار مؤخراً في حفلاتها الصيفية الأخيرة في الساحل الشمالي بمصر، وتألقت في حفلاتها الجماهيرية، ونشرت عدة صور لها على حسابها بانستقرام لإطلالاتها في الحفل، ونشرت بوسي شلبي أيضاً عبر حسابها على انستجرام، عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها النجمة اللبنانية وهي تقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي أشعلت بها حماس الجمهور في الحفل، وتفاعلوا معها بالرقص والتقاط الصور والفيديوهات التذكارية، وكان من بين الأغاني التي قدمتها هيفاء، أغنية "مش قادرة استنى"، و"واحشني" وغيرها من الأغاني.

النجمة اللبنانية حرصت كذلك على تقديم أحدث أغانيها "لو كنت" في حفلها بمصر، والتي كانت قد غنتها مؤخرًا بمشاركة النجم المصري أكرم حسني، حيث استقبلت هيفاء، الفنان المصري على خشبة المسرح ليشاركها في أداء الأغنية أمام الجمهور، وحرص أكرم حسني على توجيه الشكر لهيفاء وهبي فور صعوده على المسرح، وعبر عن سعادته لمشاركتها بالغناء في حفلها.

الصور مأخوذة من حسابات هيفاء وهبي وبوسي شلبي وعبير صبري ورانيا فريج على انستقرام.