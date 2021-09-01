نجوى كرم تلتقي نانسي عجرم وملحم زين في الطائرة بعد مشاركتهم في"Stars On Board".. بالصور

نجوى كرم خطفت الأنظار بلقائها مع الفنانة نانسي عجرم وملحم زين في كواليس مشاركتهم في حفلات "ستارز أون بورد"، ونشرت نجوى ونانسي صور للقائهم في الطائرة بعد تألقهما في الحفلات.

نجوى كرم ونانسي عجرم تلتقيان في الطائرة

ونشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها على انستقرام، ظهرت بها برفقة الفنانة نجوى كرم في مقاعد الطائرة، بعد مشاركتهما في حفلات "ستارز أون بورد"، وظهر في الصورة أيضاً الفنان ملحم زين ونادر الاتات بالإضافة إلى المنتج الفني يوسف حرب، وعلقت نانسي عجرم على الصورة وقالت:" لقد كانت تجربة رائعة"، ونشرت أيضاً الفنانة نجوى كرم الصورة على حسابها بانستقرام وعلقت عليها قائلة:"كانت رحلة حاملة رسالة فرح.."،.

نجوى كرم ونانسي عجرم في كواليس حفلات "ستارز أون بورد"

ولاقت الصورة التي تجمع نانسي عجرم ونجوى كرم وملحم زين تفاعل كبير من قبل الجمهور بسبب اجتماع نجوم لبنان بعد حفلاتهم الناجحة مؤخراً، ونشر ملحم زين الصورة على حسابه بانستقرام، وعلق عليها قائلاً:"دايما جامعنا يوسف حرب.. احلى رفقة"، ووجه يوسف حرب، رئيس مجلس إدارة "ستارز أون بورد" رسالة تعليقاً على الصورة وقال:" على متن الطائرة إلى بيروت من مهرجان أنطاليا، كان الأمر رائعاً".

نجوى كرم ونانسي عجرم تتألقان في حفلاتهما الأخيرة

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد خطفت الأنظار بحفلها الأخير الليلة في "ستارز أون بورد" أو "باخرة النجوم"، وأشعلت الحفل بأغانيها الجديدة ونشرت على حسابها بانستقرام عدة مقاطع فيديو من الحفل، ولقطات لها على المسرح، وقدمت في الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الأخير "نانسي 10"، في الوقت الذي تعيش به في حالة نشاط فني، وأحيت مؤخراً عدة حفلات في القاهرة وتستعد لإحياء حفل جديد مع بهاء سلطان هذا الشهر.

وتألقت أيضاً الفنانة نجوى كرم في حفلها في "ستارز أون بورد"، وأصدرت فيديو كليب أغنيتها الصيفية الجديدة "ساحر قلوب"، وفاجأت نجوى الجمهور بانطلاق الكليب بما انتهى به كليبها الأخير "مغرومة 2"، والتي طرحتها أيضاً مؤخراً على يوتيوب، والتي تعتبر النسخة الثانية من أغنية "مغرومة" التي قدمتها في عام 1998، وحقق كليب أغنية "مغرومة 2" نجاح كبير على يوتيوب، ووصلت مشاهداته إلى 5 مليون ونصف في أقل من شهر.