"رسالة حب" من هنا شيحة لأسرتها وتنشر صور جديدة لشقيقتها حلا:"وجود الأخوات نعمة"

هنا شيحة استعادت عدة لحظات عائلية لها اليوم، وشاركت الجمهور صور جديدة لشقيقاتها وأسرتها، ووجهت إليهم رسالة مؤثرة في تعليقها على الصور، والتي من بينها صور جديدة لشقيقتها حلا شيحة.

هنا شيحة تفرج عن لحظات عائلية جديدة مع شقيقتها حلا

ونشرت الفنانة هنا شيحة اليوم عدة صور عائلية جديدة لها مع شقيقاتها ووالديها، من مختلف مراحل حياتهما منذ طفولتهما إلى الفترة الحالية، وعبرت هنا شيحة عن حبها الكبير لأسرتها من خلال رسالتها لهم في تعليقها على الصور، وقالت:" لأمي وأبي إلى أخواتي.. شكرا لك أمي وبابي على الحب الذي قدمته لنا .. يبقى معنا.. إن وجود الأخوات هو نعمة لا تقارن إنها هبة من الله.. لا نحتاج أن نقول كلمات لنفهمها.. ننالها ونحتفظ بها ونشعر بأننا بخير".

هنا شيحة توجه رسالة لشقيقاتها وأسرتها

وتابعت هنا شيحة في رسالتها لأسرتها:"أحبكم يا أخواتي بدرجة تفوق الكلمات.. دائما بجانبي.. رسالة حب لأخواتي ووالداي الذين ربونا بهذه الطريقة.. دائما أربعة منا قبل العالم.. اعتز بأسرتك وأتمنى لك يومًا سعيدًا"، ورد عدد من شقيقات هنا شيحة على رسالتها ومنهم حلا شيحة، والتي كشفت هنا عن صور جديدة لها في تدوينتها، وقالت:" حبيبتى هنا كلنا نحبك أيضا.. ونعم لسنا بحاجة لقول كلمة واحدة حتى نفهمها".

صور نادرة لحلا شيحة مع شقيقاتها

وتعيش أسرة هنا شيحة هذه الأيام فترة عائلية مميزة، حيث نشرت منذ أيام شقيقتها مايا شيحة صورة نادرة لشقيقاتها، والتي ظهرت بها حلا شيحة بملابس البحر في طفولتها، وكشفت مايا بها عن لحظة نادرة لها مع شقيقاتها رشا وهنا وحلا شيحة، وظهرن بملابس البحر أمام الشاطئ، في مرحلة مبكرة من عمرهن، وعلقت مايا شيحة على الصورة قائلة: "صورة بمليون كلمة"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور والمتابعين، بسبب اللحظة النادرة التي جمعت الشقيقات الأربع في صغرهن، بالإضافة إلى عدم التغير الكبير في ملامحهن خصوصاً حلا شيحة.

ونشرت هنا شيحة مؤخراً أحدث صورة لها مع شقيقتها حلا شيحة، ونشرت الأخيرة مؤخراً رسالة حب ودعم لوالدتها، حيث نشرت مؤخراً صوراً لوالدتها على انستقرام، ووجهت لها رسالة قالت بها: "امي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا امي جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله.. لله علي جمال الكون بعنيكي يا امي.. حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا امل وانا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة".