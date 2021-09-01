61 مليون دولار إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie

حقق فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie، إيرادات وصلت إلى 61 مليون و 912 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الجارى، وكان قد حقق العمل 13 مليون و 148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دار عرض أمريكية.

وأنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بين 24 مليون و 112 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و 37 مليون و 800 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie حول عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

وبالتالي يقاتل PAW Patrol معًا، مسلحين بأدوات ومعدات جديدة ومثيرة، لإنقاذ مواطني Adventure City ومنع Mayor Humdinger من تدمير المدينة الصاخبة.

قام ببطولة يفيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.