الثقافة تواصل تنفيذ اجندة الاحتفالات بأختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية

معرضا للكتاب وأخر للوثائق التاريخية وعرض للاوبرا وفرقة رضا والسيرك القومي خلال سبتمبر فى بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الي جميع الهيئات والقطاعات باستمرار تنفيذ اجندة فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تقام بالتعاون مع محافظة بورسعيد والمحافظ اللواء عادل الغضبان وتستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يقام خلال شهر سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ويفتتح مساء الاثنين 6 سبتمبر واخر للوثائق التاريخية اعدتة دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسي ، كما تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة مساء السبت 4 سبتمبر على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد عرضا لاشهر اغاني ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي ، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده بعرض لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية يقام مساء الاحد 5 سبتمبر ويضم مجوعة من اشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر .

يشار ان وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية والتى كانت وما تزال مصدرا ملهما للفكر والادب والثقافة حيث سطر اهلها تاريخا للنضال الوطني وبطولات وانجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها فاصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة امام العالم وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها فضلاً عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.