فيديو محمد عساف مصدوم بعد لقاء "توأمه الشمعي" في دبي: "إيش هذا!"

محمد عساف الفنان الفلسطيني فاجئ الجمهور قبل ساعات باختياره ليكون ثاني النجوم العرب الذين تم صنع مجسم خاص بهم في متحف مدام توسو بدبي، بعد أسابيع قليلة من الكشف عن التمثال الشمعي الخاص بالنجمة بلقيس.

محمد عساف يلتقي تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو بدبي

محمد عساف شارك الجمهور على انستجرام بصور وفيديو خلال لحظة لقائه بالمجسم الشمعي الخاص به في متحف مدام توسو بدبي، حيث ظهر وهو يلقي النظرة الأولى عليه والتي جعلته يدخل في حالة صدمة واستغراب بسبب التشابه الكبير بينه وبين التمثال الشمعي الذي اعتبره الجمهور نسخة منه.

صدمة محمد عساف بعد لقاء "توأمه الشمعي"

الفنان الفلسطيني عبر عن مدى تعجبه من الشبه الكبير والتفاصيل الدقيقة التي تم مراعاتها في التمثال الشمعي، حيث علق قائلًا في الفيديو: "إيش هذا.. واو.. هو نفسي"، وظهرت ملامح التعجب على وجهه ثم دخل في نوبة ضحك، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع تمثاله.

ونالت الصور والفيديو، وفكرة التمثال بشكل عام إعجاب جمهور محمد عساف، الذين عبروا عن حيرتهم في البداية واعتقدوا أن الصور يظهر فيها محمد عساف مع توأمه، قبل أن يكتشفوا أن من معه في الصورة مجرد تمثال شمعي!

وعلق بعض المتابعين على صور محمد عساف مع التمثال، فقال أحدهم: "في البداية قلت عساف عنده توأم"، فيما قال آخر: "فكرت واحد شبهك"، فيما انهالت التعليقات الكوميدية التي تعجبت من الشبه الكبير بين التمثال وبين النجم الشاب.

حفل محمد عساف في دبي

في سياق آخر، كان محمد عساف قد أحيا حفلًا غنائيًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة الفنانة اليمنية بلقيس والمطرب العراقي سيف نبيل، يوم الجمعة الماضي بمركز دبي العالمي ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي.

وقدم محمد عساف خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومن بينها "مرايتك"، "مكانك خالي"، "يا بنات بلدنا"، "ع الحارة"، وسط تفاعل كبير من جمهوره، وعلق النجم الشاب على الحفل فكتب عبر انستجرام: "شكرا جمهوري الحبيب على حضور حفلي في دبي، والشكر لهيئة السياحة بدبي للمشاركة بمهرجان صيف دبي".

الصور مأخوذة من حساب محمد عساف بانستجرام