غدير السبتي تفجع بوفاة والدتها وتودعها بكلمات مبكية: "قلبي مو مطاوعني أحطلك تعزية"

غدير السبتي الفنانة الكويتية فجعت مساء اليوم الأربعاء، بوفاة والدتها، حيث أعلنت الخبر الحزين الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على انستجرام.

وفاة والدة غدير السبتي والمشاهير يقدمون التعازي

ونشرت مي العيدان على انستجرام صورة لغدير السبتي وعلقت قائلة: "عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

كما حرصت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على تقديم التعازي لزميلتها، ونشرت صورة لغدير على انستجرام، وعلقت قائلة: "عظم الله أجرج حبيبتي وأحسن الله عزاج في وفاة الوالدة .. الله يغفر لها ويرحمها ويصبر قلبج ويآجرج حبيبتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أول تعليق لـ غدير السبتي على وفاة والدتها

أما الفنانة غدير السبتي فيبدو أن صدمة رحيل والدتها مازالت مسيطرة عليها، حيث إنها نشرت تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام كتبت فيها: "أمي ما اقدر أحطلك تعزية، قلبي مو مطاوعني"، وأرفقتها برسوم تعبيرية عبارة عن وجوه باكية.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفنانة غدير السبتي، وقدموا التعازي لها وتمنوا لوالدتها الرحمة ولها وأسرتها الصبر والسلوان.

غدير السبتي تعلن إصابة والدتها بمرض الزهايمر

الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية كانت قد كشفت مسبقًا عن إصابة والدتها الراحلة بمرض الزهايمر، حيث نشرت مقطع فيديو تزامنًا مع احتفالات يوم الأم، وأكدت أن والدتها تعاني مع هذا المرض، وتنسى الكثير من الأمور، لافتة إلى أن والدتها في هذا اليوم، أصرت على اعتباره أنه يوم عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنهم حاولوا إقناعها لمدة أكثر من ساعة ليؤكدوا لها عن أنهم يحتفلون بها بمناسبة يوم الأم وليس عيد الفطر.

وتسبب الفيديو وقتها في تأثر جمهورها ممن خاضوا تجارب مشابهة مع أحد والديهم، وبدأوا يستعيدون ذكريات تلك اللحظات المؤثرة.

الصور مأخوذة من حساب غدير السبتي على انستجرام