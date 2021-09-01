فيديو أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب قبل حفلها الأول بالسعودية في صيف 2021

شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية وصلت قبل ساعات إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية هناك، خلال هذا الأسبوع.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في السعودية

وتداول عدد من محبي النجمة المصرية، مقطع فيديو لها فور وصولها بسيارتها، وظهر بجانبها في السيارة زوجها المطرب المصري حسام حبيب، الذي يحرص باستمرار على مرافقتها في حفلاتها التي تقوم بإحيائها.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي مرتدية عباءة سوداء وتتحدث مع عدد من المحيطين بسيارتها، وتلتقط الصور التذكارية مع آخرين أيضًا، ونال الفيديو الذي ظهرت فيه شيرين إعجاب وتفاعل عدد كبير من جمهورها الذين عبروا عن مدى حماسهم للقائها في السعودية.

شيرين عبد الوهاب تصل السعودية استعدادًا لحفلاتها الغنائية الجديدة

وتعود شيرين عبد الوهاب إلى الحفلات والنشاط الفني والجماهيري بعد فترة طويلة من الغياب، وكشفت شركة "بنش مارك" المنظمة للحفلات في جدة، عن مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في موسم حفلات صيف جدة، ونشرت الشركة تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب وصورة البوستر، حيث من المقرر إقامته غدًا الخميس، الموافق 2 سبتمبر، ورحبت الشركة المنظمة بمشاركتها بعد عودتها للحفلات وقالت: "بعد طول غياب بنستمتع مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة.. حفلة كلها احساس ومشاعر".

تفاصيل أحدث حفلات شيرين عبد الوهاب

كما أعلنت شيرين عبد الوهاب كذلك عن إحيائها حفل ثان في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات صيف الشرقية والذي من المقرر أن يقام يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل، في الظهران أكسبو بالدمام، والحفل من تنظيم شركة "360 لايف" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، ويعتبر الحفل هو الثاني لشيرين عبد الوهاب في السعودية الشهر الجاري.

وتعود شيرين في الحفل لجمهورها السعودي بعد غياب طويل، حيث كانت آخر حفلاتها في جدة في يناير 2020، وسبقه حفل في الرياض في عام 2019، وغابت مؤخراً عن الحفلات والأنشطة الفنية بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل أن تعود من خلال بعض الفعاليات الفنية في مصر، إضافة إلى حفلات السعودية المنتظرة.

الصور مأخوذة من حسابات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على انستجرام