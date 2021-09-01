شاكوش يرد على رضا البحراوي:”جزمة أمك فوق رأسي وكل اللي قولته إيفيه من فيلم حين ميسرة”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد حسن شاكوش مغني المهرجانات على المطرب رضا البحراوي، بعد أن نشر الأخير فيديو قال خلاله أن شاكوش قام بسب والدته وأهله في إحدى حفلاته وأنه سيأخذ حقه بالقانون.

ورد شاكوش في فيديو بثه عبر حسابه على “فيسبوك”، وقال: “أنا ما شتمتش أمك ولا أهلك لأن أمك دي زي أمي بالظبط ومقامها من مقام أمي وجزمتها فوق رأسي، لكن أنت اللي خدت الكلام على نفسك، وكل اللي قولته إيفيه شهير في فيلم حين ميسرة”

وتابع: “لم أذكر اسمك نهائيًا والايفيه معروف والناس عارفاه، لكن أنت لو عايز تاخد الكلام على نفسم براحتك، لكن لو على الغلطك فانت اللي غلطت وذكرت اسمي قدام الناس وقولت (فين شاكوش أنا نفسي فيه.. شاكوش هرب يا جدعان)، أنا ما بهربش وأنت عارف لكن أنا مشيت عشان خلصت فقرتي”.

رضا البحراوي يهاجم حسن شاكوش

هاجم الفنان رضا البحراوي، مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على خلفية أزمة اندلعت بينهما في حفل بالساحل الشمالي، قائلا «أنا اتشتمت بأمي وأخواتي وبيتي قدام الناس، وأنا نقابي، أنت أقل من أني أرد عليك، لأني كنت في المهنة وأنت لسه متولدش».

وأضاف البحراوي عبر صفحته بموقع فيسبوك: ” كل الناس عارفة أنت تاريخك إيه وأنا تاريخي إيه، أنا محترم ومؤدب وبحب جمهوري، والناس اللي هترد عليك ياحسن، لما رفعت فيديو وشتمتني الناس شتموك، أنا في بلد فيها قانون، وفيها نقابة المهن الموسيقية تجبلي حقي”.

وتابع “حقي هعرف أخده بالقانون، ولو عندك كام مليار مش مكسوف من نفسك أن جمهورك داخل يشتم فيك، عشان أنت مش سالك، أنا بشتغل في مصر والإسكندرية وطنطا والمحلة، والناس كلها عارفة إنك بتشتغل بفلاشة”.

وواصل البحراوي هجومه على شاكوش، قائلاً، “أنا مش هرد عليك عشان أنا محترم ونفسي في يوم يجمعنا مسرح ونطلع نغني قصاد بعض قديم وجديد، وساعتها هنشوف مين اللي على حق، واستني مني أغنية جديدة في خلال 3 أيام معمولة مخصوصة ليك”.

يذكر أن الأزمة بدأت منذ أيام في أحد الحفلات التي جمعت بين شاكوش والبحراوي في الساحل الشمالي، فعندنا صعد شاكوش على المسرح، وكانت فرقة رضا مازالت متواجدة على المسرح، فقرر مطرب المهرجانات أنه لن يستكمل فقرته إلا عندما تغادر الفرقة الأولى المسرح، ونُفذ طلبه ذ وسط استياء من أعضاء الفرقة.

وقبل انتهاء فقرة شاكوش، صعدت فرقة البحراوي من جديد للمسرح، مما أثار غضب شاكوش، ووجه لهم إشارات خارجة وبذيئة، فردت عليه الفرقة وتبادلوا السباب، لولا تدخل حمو بيكا لتهدئة الوضع.

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