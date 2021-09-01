مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن بوستر دورته الخامسة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف القائمون على مهرجان الجونة عن الملصق الدعائي للدورة الخامسة منه المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان من إدارة المهرجان: “على مدار خمس سنوات، واصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس”.

وتابع: انطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي. أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.



وأضاف البيان: هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

وكشفت إدارة المهرجان عن معنى الملصق بـ: الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الآخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما.

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021.