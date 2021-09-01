الفنان حسين أبو حجاج يرفع الاَذان في أحد مساجد المنيا: عادة من وأنا عندي 30 سنة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان حسين أبو حجاج، وهو يؤذن ويقيم الصلاة في أحد مساجد محافظة المنيا، وهو ما لاقى إعجاب جمهور الفنان الكوميدي المحبوب، والذي عرف بشخصية “أشرف” في مسلسل “الكبير” مع الفنان أحمد مكي.

وأوضح الفنان حسين أبو حجاج، أنه اعتاد أن يرفع الأذان ويقيم الصلاة في مسجد أسامة بن زيد، بمركز بني مزار في محافظة المنيا، حيث إن المسجد موجود أمام منزله: “أهالي المنطقة بتحب صوتي في الأذان من زمان”.

رفع الفنان حسين أبو حجاج للأذان ليس جديدًا عليه، حسبما أوضح، إذ أنها عادة قديمة لديه منذ كان عمره 30 عامًا، بحسب حديثه، لافتًا إلى أنه يرفع الأذان ويقيم الصلاة في المسجد أمام منزله، وبمسجد آخر أمام ورشته لصيانة وبيع كاوتش السيارات.

وعن تصوير مقطع فيديو لـ”أبو حجاج” وهو يرفع الأذان، أوضح الفنان الكوميدي أن نجل شقيقه الذي جاء من السفر قريبًا لم يكن يصدق أن عمه يرفع الأذان ويقيم الصلاة، لذلك صوره وهو يؤذن دون علمه: «مصورني من ضهري من غير ما أعرف»، إذ أُعجب بصوت عمه الفنان في رفع الآذان.

ويعمل الفنان الكوميدي حسين أبو حجاج، في ورشته لتصليح وبيع كاوتش السيارات في مركز بني مزار بالمنيا، حيث إنها مهنته القديمة قبل اتجاهه للتمثيل، وبدأ فيها منذ كان صغيرًا في السن، لافتًا إلى أن أغلب أهالي المركز يعرفون مكان ورشته، ويتعاملون معه، ويحبونه، وهو نفس رد فعل الغرباء معه عند مرورهم على الورشة، ليفاجئهم بوجود الفنان الكوميدي المحبوب بها، مختتمًا حديثه بأنه ينتظر أي عمل فني جديد يقدم له؛ للعودة مجددًا إلى السينما.