“أمازون مصر” تعرض 90 وظيفة للشباب بعد الإعلان عن بدء نشاطها في السوق

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلقت شركة أمازون العالمية، فرصة لتشغيل الشباب المصري وتسكينهم في نحو 90 وظيفة في أكثر من مجال بعد الإعلان عن الوظائف الجديدة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

يأتي توسع شركة أمازون العالمية في طلب موظفين لشغر الوظائف الجديدة لديها بعد إعلانها عن إطلاق موقعها الجديد «أمازون مصر» خلال العام الجديد 2022 للتجارة الإلكترونية بعد اتفاق مع الحكومة المصرية في إطار خطة توسعات الشركة العالمية خصوصاً بعد أن استحوذت على «سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية» مؤخراً.

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، شهدت طفرات غير مسبوقة في عمليات البيع والتوسع بعد تفشي جائحة كورونا منذ نهاية ديسمبر 2019 والتي استمرت حتى اليوم.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية العالمية أمرا واقعا بعد تفشي الوباء عالميا.

واشترطت امازون مصر في المتقدمين للحصول على وظائف بها الإجادة التامة للغة الإنجليزية والتحدث بها بطلاقة وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة العالمية على الإنترنت.

90 وظيفة بأمازون مصر بجميع المحافظات

وتتنوع وظائف شركة أمازون مصر بين وظائف تتعلق بالإشراف والصيانة والبيع والحسابات ومجال الإشراف اللوجيستي، متوزعة بين محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد، وتصل جملة الوظائف المتاحة نحو 90 وظيفة بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

أمازن تفتح مركزها اللوجيستي

افتتحت شركة أمازون العالمية مركزها اللوجستي بمصر الذي يعد الأول في أفريقيا، في خطوة تعزز استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية بمصر.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، المركز اللوجيستي للشركة الواقع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

وتابع، السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم، مضيفا نحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

بدوره قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان مصري، إن هذا المركز الذي يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، يُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أنه يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.

كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

ونوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى البلاد ويحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية.

كما أشار إلى أن استثمارات “أمازون” الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

الأول من نوعه في قارة أفريقيا

من ناحيته، أشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة “أمازون وسوق دوت كوم” في مصر، إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، لافتا إلى أن استثمارات “أمازون” في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية.

ونوه في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد أن “أمازون” تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها.

وقال إن استثمارات “أمازون” في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.

شاهد أيضا