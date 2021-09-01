بعد “خناقتهما”.. منع حسن شاكوش ورضا البحراوي من الغناء شهرًا

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

تصاعدت الأزمة بين مغني المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قال شاكوش: “أنا مش بطلع أغني أغاني حد، أنت مش ليك أغاني ولا عندك CV، لإن الأغاني اللي بتغنيها مش بتاعتك، أنت مش بتصرف على أغانيك عشان عارف أنك لايف بس، كل قناتك عبارة عن تسجيل لحفلاتك بس، وإحنا جينا على نجاح مش على البايظ”.

وتابع: ولو شوفت الأرقام بتاعتي هتتخض، أغنية واحدة من بتوعي بتاريخك كله، وأنا بطلع أغني شغلي، لكن مش باخد إيفيهات من على التكاتك والميكروباصات، اجتهد وهات فكر من دماغك وبلاش تعلق همومك على شماعة غيرك، وعمري ما سمعت ليك أغنية في الشارع مكسرة الدنيا في الشارع.

وأضاف : “ولو على الفن فهكلمك بالأرقام والتاريخ، ولو عديت من هنا للصبح فأنا قناتي 2 مليار مشاهدة، والأغاني بتاعتي أنت لو اشتغلت طول عمرك لحد ما تبطل وشعرك يبقى أبيض، مش هتعرف تعمل أغنية زي بنت الجيران بس، وتحقق مشاهداتها”.

واستطرد: “لو على إنك بتقول أنك أكبر مني، أنا عندي 32 سنة، وأنت لو طلعت البطاقة بتاعتك يا رضا هتلاقيني أكبر منك، وانا مشتمتكش بالأم لأن والدتك هي والدتي، وخليت ناس تدخل من الفرقة عندك عشان تشتمني وتقل مني”.

وتابع حسن شاكوش: “لما هتطبل الشغلانة وتدور على cv، أنت مالكش أصلا في الشغلانة، صدقني وبكرا الأيام تثبتلك كل ده”.

رضا البحراوي يهاجم حسن شاكوش

هاجم الفنان رضا البحراوي، مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على خلفية أزمة اندلعت بينهما في حفل بالساحل الشمالي، قائلا «أنا اتشتمت بأمي وأخواتي وبيتي قدام الناس، وأنا نقابي، أنت أقل من أني أرد عليك، لأني كنت في المهنة وأنت لسه متولدش».

وأضاف البحراوي عبر صفحته بموقع فيسبوك: ” كل الناس عارفة أنت تاريخك إيه وأنا تاريخي إيه، أنا محترم ومؤدب وبحب جمهوري، والناس اللي هترد عليك ياحسن، لما رفعت فيديو وشتمتني الناس شتموك، أنا في بلد فيها قانون، وفيها نقابة المهن الموسيقية تجبلي حقي”.

وتابع “حقي هعرف أخده بالقانون، ولو عندك كام مليار مش مكسوف من نفسك أن جمهورك داخل يشتم فيك، عشان أنت مش سالك، أنا بشتغل في مصر والإسكندرية وطنطا والمحلة، والناس كلها عارفة إنك بتشتغل بفلاشة”.

وواصل البحراوي هجومه على شاكوش، قائلاً، “أنا مش هرد عليك عشان أنا محترم ونفسي في يوم يجمعنا مسرح ونطلع نغني قصاد بعض قديم وجديد، وساعتها هنشوف مين اللي على حق، واستني مني أغنية جديدة في خلال 3 أيام معمولة مخصوصة ليك”.

يذكر أن الأزمة بدأت منذ أيام في أحد الحفلات التي جمعت بين شاكوش والبحراوي في الساحل الشمالي، فعندنا صعد شاكوش على المسرح، وكانت فرقة رضا مازالت متواجدة على المسرح، فقرر مطرب المهرجانات أنه لن يستكمل فقرته إلا عندما تغادر الفرقة الأولى المسرح، ونُفذ طلبه ذ وسط استياء من أعضاء الفرقة.

وقبل انتهاء فقرة شاكوش، صعدت فرقة البحراوي من جديد للمسرح، مما أثار غضب شاكوش، ووجه لهم إشارات خارجة وبذيئة، فردت عليه الفرقة وتبادلوا السباب، لولا تدخل حمو بيكا لتهدئة الوضع.

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