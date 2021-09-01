ياسمين صبري وجورجينا رودريجيز وجهًا لوجه لأول مرة على سجادة مهرجان فينيسيا (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - لأول مرة جمع افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الليلة، بين ياسمين صبري، وجورجينا رودريجيز ظهرا على السجادة الحمراء.

وحضرت الفنانة ياسمين صبري، لأول مرة، حفل افتتاح المهرجان في نسخته الـ 78، بإطلالة بسيطة من خلال ارتدائها فستان فوشيا وشعر منسدل على الكتفين، متزينةً بمجوهرات cartier.

حيث كانت دعوتها من الماركة العالمية الشهيرة إحدى رعاة المهرجان.

نشرت ياسمين صبري، العديد من الصور لها أعلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت: «مهرجان فينيسيا».

كما تألقت أيضا جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب الكرة كريستيانو رونالدو، على السجادة الحمراء، كعادتها، حيث اعتادت على المشاركة في المهرجان خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت جورجينا في حفل افتتاح المهرجان، مرتدية جامبسوت أسود اللون، وبليزر يحمل نفس اللون، واعتمدت على المكياج الهادئ، وصففت شعرها بطريقة بسيطة، مما جعل إطلالتها مميزة، وناعمة.

وانطلقت اليوم، فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحضر العديد من النجوم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تضم لجنة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا2021، المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونج جون، والمخرج اليوناني الكسندر ناناو، والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة الصينية كلوى تشاو، والممثلة والمنتجة الكندية سارة جادون، والممثلة فيرجينى إيفرا، والبريطانية سسينثيا إريفو، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سافيريو كوستانزو.