أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى "نور" ورسائل مميزة من شقيقاتها.. بالصور

أحمد زاهر احتفل اليوم بعيد ميلاد ابنته الصغرى "نور"، ونشر عدة صور له مع ابنته ووجه لها رسالة تهنئة على حسابه بانستقرام، وكذلك شقيقاتها ليلى وملك، وتلقت نور عدة رسائل مميزة من أسرتها.

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته نور

ونشر الفنان أحمد زاهر عدة صور له مع ابنته الصغرى "نور"، واحتفل بعيد ميلادها، ووجه لها رسالة تهنئة مميزة على حسابه بانستقرام وقال:" كل سنة وانتي طيبة يا نوني يا روح قلبي وعقبال مليون سنة ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا حتة من قلبي بمووت فيكي"، وتفاعل عدد من الجمهور مع صور أحمد زاهر مع ابنته الصغرى واعجبوا ببرائتها، وكذلك حرص عدد من النجوم على توجيه التهنئة لها ومشاركة أحمد زاهر احتفاله بها.

ملك وليلى زاهر تحتفلان بعيد ميلاد شقيقتهما الصغرى

واحتفلت ملك أحمد زاهر أيضاً بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى نور، ونشرت عدة صور لها على انستقرام، ووجهت إليها رسالة مميزة في تهنئتها وقالت:"أسعد عيد ميلاد لصغيرتي.. أحبك يا نوني"، وكذلك نشرت ليلى أحمد زاهر صورة لها مع شقيقتها نور وقالت في تهنئتها:"يوم نوني سعيد"، وخطفت ابنة أحمد زاهر الصغرى الأنظار، والتي يتوقع الجمهور ان تلحق بشقيقاتها في مجال التمثيل أيضاً في المستقبل.

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها

وكانت ليلى أحمد زاهر قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها، واحتفلت ملك أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر بطريقة مميزة، ونشرت عدة صور لها مع شقيقتها على حسابها بانستقرام، والتي جمعتهما من عدة مناسبات ومن مختلف مراحلهما العمرية، واستعادت ذكرياتها مع شقيقتها منذ طفولتهما، ووجهت إليها رسالة مؤثرة احتفالاً بهذه المناسبة وقالت:" أسعد عيد ميلاد لعالمي كله! أختي وابنتي وصديقتي المفضلة، لقد كنت هناك منذ اليوم الذي فتحت به عينيك الجميلتين".

وتابعت ملك أحمد زاهر في رسالتها إلى شقيقتها ليلى في عيد ميلاد الأخيرة: "على الرغم من أنني كنت أكبر من ذلك بسنة واحدة، لكنني شاهدتك عندما حاولتي المشي، عندما نطقتي كلمتك الأولى، وكنت هناك في أول يوم لي في المدرسة! كنا هناك لبعضنا البعض منذ اليوم الأول في حياتنا حرفيًا، الوقت يطير ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالشخصية التي أصبحتي عليها، سيدة ناجحة وتعملين بجد، وهناك المزيد بعد ذلك.. استمري في التألق يا حبي وسأظل دائمًا متواجدة للتصفيق لك مهما حدث".