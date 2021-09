ياسمين صبري على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.. بالصور

ياسمين صبري خطفت الأنظار اليوم بحضورها حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ78، ونشرت عدة صور لها على السجادة الحمراء بالمهرجان وكذلك في كواليس تواجدها في فينيسيا.

ياسمين صبري تخطف الأنظار في فينيسيا

وتواجدت الفنانة المصرية ياسمين صبري اليوم في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ونشرت عدة صور لها على حسابها بانستقرام، كشفت بها عن تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها مؤخراً من مدينة فينيسيا، واستعرضت إطلالاتها المختلفة خلال حضورها إحدى فعاليات الموضة قبل انطلاق المهرجان.

ياسمين صبري ودرة وريا ابي راشد في فينيسيا

وشهدت مدينة فينيسيا تواجد عدة نجمات عربيات أيضاً بجانب ياسمين صبري، ومنهن الفنانة التونسية درة، والتي نشرت اليوم عدة صور لها من فينيسيا، وكذلك نشرت الأيام الماضية عدة صور لها من المدينة أثناء حضورها احدى فعاليات الموضة، وخطفت الأنظار بأناقتها وكذلك بسبب تواجدها مع زوجها هاني سعد في فينيسيا، واستعرضا رومانسيتهما في عدة صور على حسابها بانستقرام.

ونشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو لها على انستقرام، كشفت به عن تواجدها في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، واستعرضت إطلالتها في المهرجان، وعلقت على الفيديو:" ومثل هذا ... مهرجان سينمائي آخر.. لقد جربت شيئ مختلف بعض الشيء في حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعين.. هل أحببتم ذلك؟"، ووعدت الجمهور بنشر المزيد من صورها على السجادة الحمراء.

فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا الدولي تواجد عدد من نجوم العالم على السجادة الحمراء في الافتتاح وعلى رأسهم النجمة بينيلوبي كروز وهيلين ميرين والممثلة إيتانا سانشيز خيخون وسارة جادون وسيرينا روسي والمخرج والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني والمخرج الكوري بونج جون هو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغز وغيرهم، وافتتح المخرج الإسباني بيدرو المودوفار المهرجان بفيلم Parallel Mothers، ومن بين العروض الأخرى التي تتنافس على جائزة الأسد الذهبي؛ فيلم The Power of the Dog لـ"جين كامبيون" Jane Campion، كما تشارك كريستين ستيوارت Kirsten Dunst بدور الأميرة ديانا في فيلم سبنسر Spencer، بالإضافة إلى باولو سورينتينو Paolo Sorrentino، الذي سيقدم فيلمًا شخصيًا للغاية عن فقدان والديه عندما كان عمره 17 عامًا.