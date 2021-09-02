وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض وتشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى منذ قليل الفنان ماهر سليم، داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض. وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتم تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من المستشفى بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وسيتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان العزاء.

وأعلن زكى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان ماهر سليم، موضحا أنه كان مثالا للفنان المخلص المحترم المحب لفنه، فضلا عن كونه زميلا له منذ أن تخرجا سويا فى المعهد العالى للفنون المسرحية.

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.

ويعتبر ماهر سليم من أشهر نجوم المسرح، إلى جانب مشاركته في العديد من الاعمال في السينما والتليفزيون منها “لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي” وغيرها.

وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل فيلم “وقفة رجالة” بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي.