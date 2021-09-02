ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته رانيا بطريقة رومانسية ويفاجئها وسط البحر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان ماجد المصري، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر بطريقة خاصة ورومانسية هذا العام.

كما قام بمفاجئتها وسط البحر عندما وصل إليها بيخت حاملا بوسترًا يجمع صورتيهما، وفي الخلفية بعض الأغاني الرومانسية، وهو الأمر الذي نال إعجاب معظم أصدقائها الذين كانوا معها على متن اليخت الذي كانت تستقله.

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وعبرت رانيا عن سعادتها بهذه المفاجئة وقامت بإهدائه قبلة على ما فعله.

ويعد ماجد ورانيا من أجمل الثنائيات في الوسط الفني، ويوجد بينهما كيمياء خاصة.

وتزوج ماجد ورانيا بعد قصة حب ولديهما الاَن طفلين هما اَدم ودليدا.

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