لطيفة تشوق الجمهور لكليبها الجديد "الأستاذ" بأول صورة منه..تخطف الأنظار بلوك شبابي وجريء

لطيفة شوقت جمهورها اليوم لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "الأستاذ"، ونشرت أول صورة لها من كواليس الكليب الجديد، وذلك بعد أيام من طرحها النسخة الصوتية من الأغنية والتي تنافس بها في موسم الصيف الغنائي.

لطيفة تشوق الجمهور لكليبها الجديد "الأستاذ"

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة اليوم صورة لها من كواليس كليبها الجديد "الأستاذ"، وشوقت بها الجمهور لكليبها الجديد المقرر طرحه قريباً، واكتفت لطيفة بالتعليق على الصورة قائلة:"كليب الأستاذ قريباً"، وكشفت تفاصيل إطلالتها والكليب في تعليقها على الصورة، والتي ظهرت بها لطيفة بإطلالة شبابية وجريئة لاقت اعجاب الجمهور، وخطفت بها الأنظار على انستقرام وشوقت بها متابعيها لكليبها الجديد.

لطيفة تخطف الأنظار بلوك شبابي وجريء

وأثارت لطيفة اهتمام الجمهور مؤخراً بعد نشرها عدة صور جديدة لها على انستقرام، ظهرت بها بإطلالات شبابية مختلفة، ونشرت عدة صور لها أيضاً من أجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وكشفت عن تعاونها مع المخرج فادي حداد في تصوير كليبها الجديد، والذي تصوره لطيفة في منطقة "سقارة" الأثرية بالقاهرة، وأغنية "الأستاذ" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أعمال لطيفة الفنية

ويعتبر فيديو كليب أغنية "الأستاذ" أحدث أعمال الفنانة التونسية لطيفة، وطرحت النسخة الصوتية للأغنية مؤخراً على قناتها بيوتيوب، ونافست بها في موسم الصيف الغنائي، وتستكمل لطيفة بالأغنية الجديدة نشاطها الفني هذا العام، والذي طرحت به عدة أعمال منفردة وآخرها أغنيتها الوطنية "يحيا الشعب"، وكذلك أغنيتها باللهجة التونسية "الليل ليل" والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب منذ أشهر.

وطرحت الفنانة لطيفة عدة أغاني باللهجة التونسية العام الماضي، وحققت بها نجاح كبير وأبرزها أغنية "رد الباب" و"خليني خليني" و"للشمس" وغيرها، وطرحت لطيفة العام الماضي ألبوم بعنوان "أقوى واحدة"، والذي يعتبر آخر ألبوماتها الغنائية.