منافسة سينمائية في ختام موسم الصيف..غادة عادل تتصدر بوستر "المحكمة" ودينا الشربيني تكشف موعد عرض "30 مارس"

القاهرة -دوت الخليج الخميس,02 أيلول (سبتمبر) 2021 - 07:36
غادة عادل ودنيا الشربيني وعدد من النجوم أشعلوا موسم الصيف السينمائي بإعلانهم عن طرح أفلامهم الجديدة في ختام موسم الصيف، وأبرزها فيلم "المحكمة" لغادة عادل وجميلة عوض، وفيلم "30 مارس" لدينا الشربيني وأحمد الفيشاوي.
غادة عادل وجميلة عادل تتصدران البوستر الأول لفيلم "المحكمة"
وكشفت الفنانة غادة عادل اليوم عن البوستر الأول لفيلمها الجديد "المحكمة"، وتصدرت غادة عادل البوستر، والذي أعلنت به عن قرب موعد عرض فيلمها الجديد بعد فترة من التأجيلات، واكتفت بالتعليق على صورة البوستر قائلة:" فيلم المحكمة قريبا بدور العرض"، وشوقت الجمهور للفيلم الذي يشارك به عدد من النجوم، ومنهم جميلة عوض والتي نشرت صورة أخرى للبوستر وظهرت به بمفردها أيضاً.
ونشر المنتج أحمد السبكي صور البوسترات الأولى لفيلمه "المحكمة"، وشوق الجمهور أيضاً بإعلانه قرب موعد عرض الفيلم، والذي تشير التكهنات إلى عرضه في شهر سبتمبر الجاري في ختام موسم الصيف السينمائي، ويشارك في الفيلم مجموعة من النجوم بجانب غادة عادل وجميلة عوض، ومنهم صلاح عبد الله وفتحي عبد الوهاب وأحمد خالد صالح ومحمود عبد المغني ونجلاء بدر وغيرهم، وتدور قصة الفيلم في قاعة المحكمة حول المفارقات بين قضايا عدد من أبطال الفيلم في يوم واحد.
دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي يكشفان موعد عرض "30 مارس"
وكشفت أخيراً دينا الشربيني أيضاً عن موعد عرض فيلمها الجديد "30 مارس"، بعد فترة من التأجيلات والدعاية للفيلم والذي تشارك بطولته مع أحمد الفيشاوي وعدد من النجوم، ونشرت اليوم صورة البوستر الرسمية للفيلم والتي تواجد بها أبطال العمل، وقالت في تعليقها على الصورة:" فيلم 30 مارس، 8 سبتمبر في جميع دور العرض بمصر والدول العربية"، ونشر أيضاً أحمد الفيشاوي صورة بوستر الفيلم، والذي يشارك به صبري فواز وأحمد خالد صالح وخالد الصاوي وأسماء أبو اليزيد في بطولته.
فيلم "ماكو" يفتتح منافسة شهر سبتمبر السينمائية
وافتتح فيلم الغموض "ماكو" منافسة موسم أفلام شهر سبتمبر وختام موسم الصيف، وبدأ عرضه منذ يومين، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم على رأسهم ناهد السباعي وبسمة ومنذر رياحنة ونيكولا معوض وغيرهم، وعرض في الفترة الأخيرة عدة أعمال سينمائية جديدة أبرزها فيلم "موسى" لكريم محمود عبد العزيز، وفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي ومنة شلبي.
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