ياسمين صبري تشارك متابعيها تفاصيل عطلتها فى ايطاليا

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، من خلال قصتها علي حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر فى الصورة بعض المناظر الساحرة من إيطاليا.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتى: “مكان تحفة، ايه الجمال ده”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.