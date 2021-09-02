مكسيم خليل يودع والدته برسالة مبكية والنجوم ينعون الراحلة بأسى

مكسيم خليل نعى والدته السيدة ستيلا خليل في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، كما قدم له العديد من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني التعازي له بعدما سيطر الحزن على الوسط الفني السوري حيث أن الراحلة كانت إحدى أعضاء هيئة التدريس في معهد الفنون المسرحية بسوريا.

أول تعليق لمكسيم خليل بعد وفاة والدته

مكسيم خليل نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة مبكية نعى فيها والدة الراحلة ستيلا خليل عبر فيها عن مدى الحزن الذي بات يسيطر على حياته بفقدان والدته فكتب: "إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي.. ارى روحك تعبر بين مسارح دمشق.. اراها تسير في الحواري القديمة التي احبّت، خلف مرآة الممثل..وكواليس القباني، وتاريخ المعهد العالي، بين دمّر والأمويين، اراها تهرب من جسدٍ ماعاد يشبهها.. قويةً كما كانت ..حرّةً كما كانت..مخلصة.. اراها في مكانها .. بين يديّ الرب .. محاطة باصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك.. أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. منذ الطفولة وحتى الابدية.. تحرسني الى حين اللقاء.. تحضنني الى يوم الدين.. أراها الآن مطمئنة.. بحمى الرحمن ..كما تستحق.. ستيلا .. حبيبتي .. (يتيم انا الآن يا أمي) ماما حبيبتي السلام لروحك بحبك كتير .. رح اشتقلك ..الله معك يا قلبي.. ارتاحي حبيبتي ارتاحي..لا تقلقي من شيء".

النجوم ينعون والدة الفنان مكسيم خليل

شكران مرتجى نعت عبر حسابها على "انستجرام" والدة الفنان مكسيم خليل، حيث عبرت عن كامل حزنها لفقدان ستيلا خليل التي كانت تعمل أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية لمادة تصميم الماكياج، وقامت بالتدريس للفنانة شجران مرتجى التي قدمت التعازي لأسرة الراحلة ولأولادها فكتبت شكران مرتجى: "أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون، ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان، سيدتي أرقدي بسلام يا ستيلا خليل، رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".

الفنان تيم حسن نعى كذلك والدة زميله الفنان مكسيم خليل من خلال رسالة وصورة نشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" قال فيها: "رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة تعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة"، بينما كتبت الفنانة سلافة معمار رسالة تعازي للفنان مكسيم خليل ولأسرته على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة، عزائي لمكسيم وسوسن أرشيد ولكل العائلة"، بينما علق كذلك على وفاة ستيلا خليل كل من سلاف فواخرجي،وائل شرف، وسلمى المصري، و جيني اسبر، و مديحه كنيفاتي

آخر أعمال شاركت فيها الراحلة ستلا خليل

مكسيم خليل كانت قد نشر صورة عبر حسابه على "انستجرام" جمعته بوالدته في عام 2018، وعلق عليها قائلا: "نتمنالكم انا والماما أسبوع وأيام مليانة حب و أمل وفرحة.. الله يحفظ أمهاتكم جميع"، ستيلا خليل قدمت خلال عملها الطويل في الدراما والسينما في الماكيير العديد من الأعمال من بينها مسلسل "شام شريف"، والجزء الأول من مسلسل "خان الحرير"، كما عملت في فيلم "دائرة النار"، وكان آخر عمل قد شاركت فيه هو مسلسل "هومي هون" الذي عرض عام 2004 وشارك في بطولته كل من سلمى المصري، ومها المصري ، وشكران مرتجى، وأحمد الأحمد.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة شجران مرتجى ومكسيم خليل وسلاف معمار على "انستجرام".