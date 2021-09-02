15 صورة للنجمات العرب في فينيسيا.. ريا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء بافتتاح المهرجان

ريا أبي راشد وياسمين صبري ودرة تألقن في مدينة فينيسيا، حيث يقام مهرجان فينسيا السينمائي وكذلك إحدى فعاليات الموضة بفينيسيا، ونشرن عدة صور لهن اليوم على انستقرام من حضورهن الفعاليات والسجادة الحمراء للمهرجان.

ريا أبي راشد على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

ونشرت الإعلامية ريا أبي راشد اليوم عدة صور لها على حسابها بانستقرام، ظهرت بها على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتألقت ريا أبي راشد في حفل الافتتاح، ولاقت مشاركتها تفاعلا كبيرا من الجمهور خاصة بعد عودة النشاط السينمائي للمهرجان العريض، وشاركت ريا أبي راشد الجمهور عدة كواليس ولقطات من مشاركتها في افتتاح المهرجان.

ونشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو لها على انستقرام، كشفت به عن تواجدها في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، واستعرضت إطلالتها في المهرجان، وعلقت على الفيديو:" ومثل هذا ... مهرجان سينمائي آخر.. لقد جربت شيئ مختلف بعض الشيء في حفل افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعين.. هل أحببتم ذلك؟"، وذلك قبل أن تنشر عدة صور لها على السجادة الحمراء.

ياسمين صبري في مهرجان فينيسيا السينمائي

ونشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها اليوم في فينيسيا، وظهرت بها على متن يخت في كواليس المهرجان، وذلك بعدما كشفت عن تواجدها في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ونشرت عدة صور لها على حسابها بانستقرام، من تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها مؤخراً من مدينة فينيسيا، واستعرضت إطلالاتها المختلفة خلال حضورها إحدى فعاليات الموضة قبل انطلاق المهرجان.

درة تخطف الأنظار في فينيسيا

وشهدت مدينة فينيسيا تواجد الفنانة التونسية درة أيضاً، والتي نشرت اليوم عدة صور لها من فينيسيا، وعلقت على صورها في ختام احدى فعاليات الموضة وقالت:" كانت البندقية مليئة بالعديد من اللحظات السحرية وبروح سحرية، والأمر الرئيسي هو حضور أفضل عرض لهذا العام!"، وكذلك نشرت الأيام الماضية عدة صور لها من المدينة أثناء حضورها احدى فعاليات الموضة، وخطفت الأنظار بأناقتها وكذلك بسبب تواجدها مع زوجها هاني سعد في فينيسيا، واستعرضا رومانسيتهما في عدة صور على حسابها بانستقرام.