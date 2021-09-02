تأجيل طرح فيلم توم كروز Top Gun: Maverick للعام المقبل

قررت شركة باراماونت تأجيل طرح فيلم توم كروز Top Gun: Maverick إلى العام المقبل بسبب تخوفات وباء كورونا، وتأثيره على سوق الإيرادات العالمي بحسب موقع سكرين دايلي.

سيطرح فيلم Top Gun: Maverick رسميا في الموسم الصيفي المقبل وتحديدا يوم 27 مايو 2022، بعدما كان مقررا افتتاحه في عطلة عيد الشكر هذا العام يوم 19 نوفمبر 2021.

كما تأجل أيضا موعد طرح مهمة توم كروز المستحيلة الجديدة في فيلم Mission: Impossible 7 من 27 مايو 2022 إلى 30 سبتمبر 2022.

جاء قرار التأجيل بعدما أظهرت أبحاث أن الجمهور مازال غير مستعدا لحضور الأفلام في السينمات في ظل التخوفات من متحور دلتا ومتحورات فيروس كورونا التي تستمر في الظهور، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات رغم الأرقام التي تحققت على مدار الأشهر الماضية.

وكشفت شركة باراماونت عن لقطات خاصة من فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7 في حدث سينما كون الذي أقيم في لاس فيجاس حاليا بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم.

ظهر توم كروز وهو يتحدى الجاذبية والعمر في مشاهد من فيلم Mission: Impossible 7 وظهر في إحداها وهو يقفز بدراجته النارية من أعلى جبل في النرويج ثم ينفصل عن المركبة ليهبط بالمظلة في أمان.

تم تصوير هذا المشهد 6 مرات حتى أتقنه توم كروز مع الخوف على حياته، وقال المسئول عن التوزيع في شركة باراماونت إنه تدرب كثيرا على هذا المشهد.

كما عرضت باراماونت أيضا أول 13 دقيقة من فيلم توم كروز الآخر Top Gun: Maverick، الذي كان يصوره إلى جانب الفيلم الجديد من سلسلة المهام المستحيلة، وتعرض لتأجيلات عديدة بسبب جائحة كورونا.

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10 سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة.

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين.

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي.

حققت الأفلام الستة التي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت ومهامه المستحيلة منذ عام 1996 وحتى الجزء السادس الذي طرح عام 2018، حوالي 3 مليار و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.