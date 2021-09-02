“ماكو” يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض ويزيح “الإنس والنمس” للمركز الثاني

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فيلم ماكو في تصدر شباك التذاكر مع أول أيام عرضه أمس الأربعاء، حيث أزاح فيلم الإنس والنمس من الصدارة لأول مرة، ويضعه في المركز الثاني.

ونجح الفيلم في تخطى حاجز النصف مليون، محققا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، فيما حقق فيلم الإنس والنمس إيرادات وصلت إلى 456 ألف جنيه.

وفي سياق متصل بدأ عرض فيلم” ماكو” جماهيرياً أمس الاربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر ، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم ، بسمة ، نيقولا معوض ، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.