نقابة الممثلين بلبنان تؤكد رعايتها لحفل تكريم محمد رمضان: هو سفير الشباب العربي وأهل للتكريم

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في لبنان بيانا لتوضيح حقيقة ما حدث مع الفنان محمد رمضان وتكريمه هناك ومنحه لقب سفير الشباب العربي.

نشر رمضان صورة من البيان وعلق عليه عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”: “شكراً نقابة المهن التمثيلية و وزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح، رسمياً سفير الشباب العربي”.

وجاء في البيان: ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954.

وتابع البيان: شاركنا برعاية الحفل بشخص النقيب عبد الرحمن الشامي، نؤكد بأن التكريم كان رسميًا ومشاركتنا بمعية رعاية وزارة الثقافة في لبنان دلالة على الدور الرائد للمهرجان ونجاحه وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان، كان أهلًا لهذا التكريم وبناء عليه اقتضى التنويه.

يذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرا عن حصوله على شهادة الدكتوراة الفخرية أثناء زيارته لدولة لبنان، متوجها بالشكر إلى وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني”، وذلك بعد استلامه شهادة من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

تسبب تكريم محمد رمضان في إعلان عباس مرتضى وزير الثقافة اللبناني وفريد بوسعيد نقيب الموسيقيين ونعمة بدوي نقيب ممثلين لبنان في تكذيب إدعاءات رمضان، مشيرين إلى أنهم لا علاقة لهم بالتكريم، واستنكارهم منح مركز ثقافي شهادة الدكتوراة الفخرية لأي شخص.

وبعدها بأيام أصدر المركز الثقافي الألماني الدولي بيانًا ينص على سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، كما قام المركز بتقديم اعتذار للشعب المصري.

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