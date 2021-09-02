أول تعليق من “الموسيقيين” على تصالح شاكوش والبحراوي وحقيقة إلغاء قرار منعهما من الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت نقابة المهن الموسيقية ما تردد خلال الساعت الماضية بخصوص إلغاء عقوبة حسن شاكوش ورضا البحراوي بمنعهما من الغناء شهرًا على خلفية الألفاظ التي خرحت منهما في مشاجرتهما الأخيرة بالساحل.

وقال علاء عامر، مستشار المهن الموسيقية، إن قرار إيقاف كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي ساري منذ لحظة إصدار البيان، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت قرار العقاب بناءً على الألفاظ الخارجة الذي خرجت من الثنائي على خشبة المسرح أمام الجمهور.

وأضاف علاء عامر: إحنا بنعاقبهم بسبب تلفظ بألفاظ خارجة علي خشبة مسرح أمام جمهور يستحق الاحترام، والفنان لازم يعرف أنه مسؤول عن الكلمة والحركة، ويظهر بمظهر يليق بالفنان المصري.

وفي سياق مختلف، فاجأ كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، جمهوريهما بعقد جلسة صلح تجمعهما في الخامسة صباحًا، حيث أكد الثنائي خلال فيديو أنهم يوجهان رسالة اعتذار لجمهوريهما ولنقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، لما بدر منهما من ألفاظ سيئة، قائلين: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، كان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله».

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