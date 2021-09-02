محمد التركي يصل إلى البندقية ممثلاً مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

انطلقت فعاليات مهرجان البندقية السنيمائي الدولي في دورته الـ 78 وعلى مدار عشرة أيام، لنشاهد أروع الإطلالات لنجوم ونجمات العالم يسيرون على السجادة الحمراء للمهرجان. ويصل المنتج السعودي محمد التركي إلى البندقية ممثلاً مهرجان البحر الأحمر السنيمائي الدولي بإطلالات رائعة.

على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية السنيمائي في دورته الـ 78 يتألق محمد التركي بإطلالته الرائعة، مرتدياً بدلة من "بيرلوتي"، وساعة من الماركة العالمية الراقية "كارتييه".

وتجدر الإشارة أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشارك في مهرجان البندقية لهذا العام بثلاث أفلام مميزة؛ فيلم أميرة وهو بطولة الممثلة "سابا مبارك" ومن إخراج محمد دياب، وفيلم "كوستا برافا" من أعمال نادين لبكي، وفيلم وثائقي بعنوان “Republic of Silence” في مهرجان البندقية لدورته الـ 78.

ومن المواهب السعودية الحاضرة في مهرجان البندقية السنيمائي الدولي دوت الخليج الفنانة فاطمة البنوي، وسوف يتم الإعلان قريبا عن نخبة من المواهب السعودية الأخرى كجزء من وفد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في البندقية.