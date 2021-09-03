نجوم ومشاهير الكويت يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة سعاد عبدالله الـ71

سعاد عبدالله الفنانة الكويتية الكبيرة احتفل العديد من نجوم ومشاهير الكويت بعيد ميلادها الـ71 والذي يوافق اليوم 2 سبتمبر، وحرص العديد منهم على تقديم رسائل التهنئة لها بهذه المناسبة.

فجر السعيد تحتفل بعيد ميلاد الفنانة سعاد عبدالله الـ71

فجر السعيد الإعلامية الكويتية نشرت عبر حسابها على "تويتر" فيديو تظهر فيه مع الفنانة سعاد عبدالله ومرفق بأنغام أغنية عيد الميلاد، وقدمت فجر السعيد التهنئة للفنانة الكويتية بمناسبة عيد ميلادها الـ71 وتمنت لها دوام الصحة، وأن تستمر في عطائها الفني الكبير التي تساهم من خلاله في الدراما، فكتبت الإعلامية الكويتية: "كل عام وانتي بخير يا أغلى شيء في دنيتي .. يعل سنينج يالغالية هدد مو عدد والله يطول لنا بعمرچ ويخليچ للكويت وللعالم كله اللي يحبچ وتربى على فنچ وابداعچ سعاد عبدالله".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد سعاد عبدالله

مي العيدان الإعلامية الكويتية نشرت ايضا صورة للفنانة سعاد عبدالله قدمت من خلالها التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، كما وصفتها بـ"بالرمز" الذي يفتخر به كل كويتي، كما عبرت عن كامل حبها لفنها فكتبت: "كل عام وانتي تسعدينا، كل عام وانتي جميلة دايما، كل عام وانتي ابتسامة سعيدة تشرق بالكويت، كل عام وانتي رمز جميل نفتخر فيه ونتحلى فيه، كل عام وعمرك مديد يا جميلة كل سنة وانتي بخير يا ام طلال نحبك سعاد عبدالله".

الكاتبة والمؤلفة علياء الكاظمي قدمت أيضا التهنئة للفنانة سعاد عبدالله بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمع مجموعة من أجمل أدوار الفنانة الكويتية، وعلقت علياء الكاظمي على الفيديو فكتبت: "كل عام وانتي بخير أم طلال، سنة حلوة عليج يا حبي وحياتي ونور عيوني"، كما علق كذلك الفنان عبدالعزيز المسلم فكتب: "الله يطول بعمرها وكل عام دوت الخليج وانتم بخير إن شاء الله"، كما تفاعل كذلك مع التهاني كل من الفنانة رتاج العلي، وجومانا مراد، وابتسام عبدالله، ونواف النجم.

الفنانة سعاد عبدالله تعود للدراما بعمل من إنتاجها

الفنانة سعاد عبدالله قد ابتعدت خلال الفترة الماضية عن تقديم أي عمل فني جديد بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث كان آخر عمل قد شاركت فيه هو "جنة هلي" والذي عرض في شهر رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من إبراهيم الحربي، والراحلة إنتصار الشراح، ولمياء طارق، و شيماء علي، والعمل من تأليف نوف المضف، وإخراج منير الزغبي.

سعاد عبدالله تعود خلال هذه الفترة بعمل درامي جديد من إنتاجها ويحمل عنوان "جوهرة" الذي يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما الكويتية من بينهم الفنانة نور، وأحمد مساعد، وروان العلي، ومشاري المجيبل، وعبدالله الطليحي، وكفاح الرجيب، وفاطمة الطباخ، وهدى حمدان، ورانيا شهاب، وغرور، والعمل من إخراج عيسى ذياب.