سولاف فواخرجي وصبا مبارك وأيتن عامر ونجوم العالم العربي يجتمعون داخل سجون حقيقية!

من أعمال شاهد الأصلية، يتم التحضير حاليًا لعمل درامي ضخم، يضم حكايات تقارب عالم سجون النساء، وقصص مستوحاة من قضايا حقيقة هزت الرأي العام.

حيث أعلنت شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان، في بيان صحافي لها اليوم، عن البدء في تصوير عمل درامي ضخم، بعد تحضير دام لـ6 أشهر.

وأضافت في بيانها أن العمل هو الأضخم إنتاجيًا، وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، لتصوير العمل فيها. ويعد هذا العمل الدرامي هو معالجة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي.

وذكرت شركة الإنتاج إنه لم يتم تحديد بعد الاسم النهائي للعمل، وقد انطلق تصويره قبل أيام في بيروت، ويضم مجموعة من أبرز النجوم العرب من السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون وغيرهم.

ويقدم العمل كل شخصياته بشكل جريء جداً وجديد، وستكون الحكايات صادمة ومختلفة، لعمل تضع الشركة فيه كل إمكاناتها ليكون خطوة كبيرة في عالم الدراما التلفزيونية.



الصور من الحسابات الرسمية بإنستجرام للنجمات سولاف فواخرجي وصبا مبارك وأيتن عامر