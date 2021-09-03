القاهرة- دوت الخليج الخميس,02 أيلول (سبتمبر) 2021 - 20:04
تحل الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بحسب بيان رسمي عن البرنامج.
هند صبري ضيفة على برنامج "السيرة"
تتحدث "هند" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، ومدى تأثرها بانفصال والدها ووالدتها، وبدايات تعرفها على زوجها الحالي، والمواقف الطريفة التي جمعتهما في حفل الزفاف.
تروي هند صبري أيضا تفاصيل الخيانة التي تعرضت لها من بعض الأصدقاء، سواء في العمل أو الحياة الشخصية. وكذلك العديد من الأزمات التي مرّت بها خلال مسيرتها الفنية.
الصور مأخوذة من المكتب الإعلامي لبرنامج "السيرة" وحساب الفنانة هند صبري على "انستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند صبري تتحدث عن تأثير انفصال والديها عليها والمواقف الطريفة التي جمعتها بزوجها في زفافهما في "السيرة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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