شيرين عبد الوهاب تشعل حماس الجمهور في حفلها بجدة وتظهر مع ابنتيها.. بالفيديو

شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية أحيت مساء اليوم الخميس، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في صيف 2021، على مسرح جدة سوبر دوم، وسط حفاوة كبيرة وحضور جماهيري ضخم.

شيرين عبد الوهاب تشعل حماس جمهورها في حفلها بجدة

شيرين عبد الوهاب تألقت خلال الحفل، وقدمت مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها التي نالت إعجاب الجمهور، وبدأتها بأغنية "نساي" ثم تلتها بأغاني مثل "أخيرًا اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي".

كما قدمت أغاني أخرى لمطربين آخرين، ونال أدائها فيها إعجاب قطاع كبير من المتابعين مثل أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه"، الذين تفاعلوا معها ترديد كلمات الأغنية والتصفيق معها.

شيرين عبد الوهاب تظهر مع ابنتيها

وكانت شيرين عبد الوهاب قد ظهرت في مقطع فيديو على حساب شركة بنش مارك المنظمة للحفل على تويتر، وهي برفقة ابنتيها هنا ومريم قبيل دخولها على خشبة المسرح، حيث ظهرت ممسكة بيد كل منهما.

وخطفت ابنة شيرين عبد الوهاب الكبرى أنظار الجمهور، حيث باتت فتاة شابة، وتداول البعض صورها من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشر الحساب مقاطع فيديو أخرى من الحفل الذي تألقت فيه شيرين عبد الوهاب في جدة، وأشعلت حماس الجمهور، وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل وعبروا عن مدى سعادتهم للقاء النجمة المصرية في أحدث حفلاتها بالسعودية.

أحدث نشاطات شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت كذلك عن إحيائها حفل ثان في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات صيف الشرقية والذي من المقرر أن يقام يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل، في الظهران أكسبو بالدمام، والحفل من تنظيم شركة "360 لايف" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، ويعتبر الحفل هو الثاني لشيرين عبد الوهاب في السعودية الشهر الجاري.

وتعود شيرين في بذلك، لجمهورها السعودي بعد غياب طويل، حيث كانت آخر حفلاتها في جدة في يناير 2020، وسبقه حفل في الرياض في عام 2019، وغابت مؤخراً عن الحفلات والأنشطة الفنية بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل أن تعود من خلال بعض الفعاليات الفنية في مصر، إضافة إلى حفلات السعودية المنتظرة.

الصور مأخوذة من فيديوهات حفل شيرين على قناة منصة "شاهد" على يوتيوب