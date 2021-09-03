هنا الزاهد: أحمد فهمي أجبرني على الانتقال إلى منزل والدتي أثناء إصابتي بـ”كورونا”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، ورد فعل أحمد فهمي بعد علمه بإصابتها.

وقالت هنا: “كنت بصور مشهد العربية من أحمد حاتم ولاحظت المساعدة بتاعتي جاية جاري وبتزعق يا استاذة انتي عندك كورونا”

تابعت هنا قائلة أنها خافت كثيرًا ولكن المخرج خالد الحلفاوي طمئنها.

وعن شجارها مع أحمد فهمي أوضحت أنها كانت ترغب في تضحيته من أجلها ولكنها فوجئت بأنه يطبق الإجراءات الاحترازية أثناء إصابتها بالكورونا وطالبها بالإبتعاد عنه حتى لا يصاب، لذلك قررت الذهاب إلى منزل والدتها لقضاء فترة العزل الصحي هناك.

ذكر أن مسلسل “حلوة الدنيا سكر” شارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم محمد الشرنوبي، محمد كيلاني، جيلان علاء وغيرهم.