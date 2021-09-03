“أقل من جنيه”.. شيرين رضا تكشف لأول مرة مهرها في زيجتها من عمرو دياب

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة شيرين رضا عن المبالغة التي أصبحت موجودة الاَن في زواج المصريات من مهر وقائمة منقولات وغيرها من الأعباء التي أصبحت مفروضة في معظم الزيجات.
وجاء ذلك تعليقًا على منشور متداول لمأذون كشف فيه بعض المبالغات التي شهدها في الزيجات التي عقدها مؤخرًا والتي كشف فيها أن قائمة المنقولات تراوحت بين 450 ألف جنيه إلى 510 ألفًا.
لترد شيرين على المنشور، وتكشف من خلاله عن المهر الذي حصلت عليه في زيجتها من عمرو دياب، وكتبت: “ايه الهبل ده!!! تبذير بدون اي معنى غير الفشخرة الكدابة!! وعلى فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش، لان الزاوج قائم علي الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية!! حرام!!
وتزوجت شيرين رضا من النجم عمرو دياب في الفترة من 1989 إلى 1992.
وفي سياق اَخر، انتهت شيرين رضا مؤخرًا من تصوير فيلم قمر 14 مع المخرج هادي الباجوري والمنتج أحمد السبكي.
كما أثارت ابنتها الوحيدة نور جدلا واسعا بعد الإن عن خطبتها من شاب بريطاني وانتقالها للعيش معه إلى جنوب لندن لتجهيز منزل الزوجية.
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