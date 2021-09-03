شيرين عبدالوهاب تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها المستشفى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت الفنانة شيرين عبدالوهاب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء وذلك بعد دخولها مؤخرا للمستشفى.
وقالت شيرين خلال لقاء أجرى معها في كواليس حفلها بالسعودية اليوم.
“ادعو لوالدتي فهي في المستشفى حاليا، وأنا غصب عني متوترة لكني أنوي تقديم أحلى حفلة لجمهوري، ودعواتكم لوالدتي”.
يشار أن شيرين عبدالوهاب، تعود للوقوف أمام جمهورها بعد غياب ما يقرب من عام ونصف.
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وافتتحت حفلها بأغنية “نساي” وتفاعل معها الجمهور السعودي الذي أقبل على حضور حفلها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد للانتهاء من ألبومها الجديد وذلك وفقًا لما أعلن عنه زوجها حسام حبيب على حسابه بموقع تويتر.
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