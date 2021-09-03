هنا الزاهد تبكي مع منى الشاذلي بسبب إصابة والدتها بـ”ورم خبث” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك الفنانة هنا الزاهد نفسها من البكاء، خلال الحديث عن مرض والدتها بسرطان الثدي، ورحلة علاجها، وانهمرت في البكاء قائلة: “ربنا خرج المرض وصرفه الحمد لله بس بعد كده جت الفترة الأخيرة حصلها مشكلة تانية، افتكرناها خراج زي ما إحنا متوقعين قبل كده، بس طلع ورم خبيث”.

وأضافت «الزاهد»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «اليوم ده مش بحب افتكره، وفرح كلمتني وقالتالي لو أنتي يا هنا ماما راحت للدكتور، والنتيجة طلعت عندها ورم خبيث، أنا اضايقت جدا بس عشان ده شغلي قولت لازم أكمله، المخرج والمنتج وقفوا التصوير كام ساعة وبعدين روحت اتطمنت على ماما ورجعت ودخلت صورت».

واستكملت: «عاوزة أقول للناس متستنوش على نفسكم لحد ما الدنيا تبوظ خالص، لو أنت شاكك في حاجة روح أكشف، ماما قالت أنا مش هعمل العملية لأن فيه المفروض استئصال، وقالت كلام سودائي ومكناش مستحملين، قولتلها يا ماما معلش عشانا أحنا من غيرك مش هنعرف نكمل، فراحت عملت العملية».

وواصلت: «قولنالها كلنا يلا يا ماما هنروح ونتبسط ومش هيبقى فيكي حاجة، والحاجة الوحشة السودة دي هتروح، وحياتنا هتبتدي من أول جديد، أحنا متعلقين بأمنا عشان خايفين عليها».