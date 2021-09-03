شقيق ياسمين عبدالعزيز يستنكر ما نشر عنها خلال فترة علاجها بالخارج: “ليس له أساس من الصحة”

ابو ظبي - احمد الجزار - استنكر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، التصريحات الصحفية التي نشرت خلال الفترة الماضية خلال فترة علاج ياسمين حاليا بسويسرا.

وكتب وائل عبر حسابه على “فيسبوك”: “تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة.. والظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها”.

سافرت ياسمين عبدالعزيز، إلى سويسرا لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد جراحة خاطئة في أحد المستشفيات الكبرى، ولكن استطاع الأطباء تدارك الأمر، وظلت في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة لمدة شهر، لتخرج بعدها إلى منزلها بصحبة طاقم طبي يتابعها داخل المنزل لمدة 4 أيام قبل سفرها المفاجئ إلى سويسرا بصحبة صديقتها، حيث تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى طائرة خاصة مجهزة طبيا.

وقد تداول شائعات عن انفصال ياسمين عبدالعزيز، عن أحمد العوضي وهذا سبب عدم سفره معها، ليعلن «العوضي»، خلال عدد من التصريحات الصحفية أن أوراقه والفيزا لم تنتهي وبالفعل لحق العوضي بياسمين منذ أيام قليلة.

ومازالت أسرة الفنانة تتكتم أي تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية بعد سفرها إلى سويسرا، حيث فرضوا السرية التامة واكتفي العوضي بنشر منشور له عبر «فيس بوك»، قال فيه إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجته بعد تماثلها للشفاء.