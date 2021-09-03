- 1/2
- 2/2
ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، عن شعورها هذه الأيام بعد فقد والديها خلال الأشهر الماضية.
ونشرت إيمي صورة مع والديها وشقيقتها دنيا، وحرصت على توجيه رسالة مؤثرة لوالديها، وكتبت: “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله”.
وكانت شقيقتها دنيا قد وجهت رسالة قبل قليل لوالديها أيضا، وكتبت: “وحشتونى أوى ياحبايبي اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة”.
يذكر أن الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قرارًا بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبري محور محمد نجيب بمنطقة شرق الدلتا، المتقاطع أعلى الطريق الدائري.
ووجه كلا من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد ودنيا وإيمي مسير غانم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق اسم حماهما الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري، قائلين: “شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع مع المرض، امتد لنحو أربعة أشهر، عقب إصباتها بفيروس كورونا المستجد .
أعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، قائلا ً:”توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز “.
اقرأ أيضا
” بتعذب من غيرك”.. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة
أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها
دنيا سمير غانم: شكرًا لكل الناس اللي بتسأل علينا ووقفة جنبنا وبتراعي مشاعرنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب وعدم أمان غير عادي”.. رسالة إيمي سمير غانم لوالديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.