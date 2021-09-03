“عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب وعدم أمان غير عادي”.. رسالة إيمي سمير غانم لوالديها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، عن شعورها هذه الأيام بعد فقد والديها خلال الأشهر الماضية.

ونشرت إيمي صورة مع والديها وشقيقتها دنيا، وحرصت على توجيه رسالة مؤثرة لوالديها، وكتبت: “عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله”.

وكانت شقيقتها دنيا قد وجهت رسالة قبل قليل لوالديها أيضا، وكتبت: “وحشتونى أوى ياحبايبي اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وادخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة”.