بعد منعه من الغناء.. حسن شاكوش يكتفى بالرقص على المسرح في حفله أمس (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم منعه عن الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية لمدة شهر، إلا أن المطرب حسن شاكوش حرص على حضور حفل نهاية الصيف الذي أقيم أمس بالساحل الشمالي، والذي كان من المقرر أن يشارك فيه ضمن مجموعة من المطربين بينهم نيكول سابا وعمر كمال واَخرون.

ولكن اكتفى حسن شاكوش بالرقص فقط على الأغاني دون أن يمسك المايك نهائيًا حتى لا يتعرض لعقوبة أشد وفقًا لمتحدث نقابة الموسيقيين.

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كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بإيقاف رضا البحراوي وحسن شاكوش لمدة شهر عن الغناء بسبب مشادتهما التي وقعت بينهما في الساحل الشمالي، وتبادل كلٌ منهما الإساءة للآخر.

وجاء القرار بإيقاف جميع حفلات حسن شاكوش طيلة شهر سبتمبر الجاري.

وعقب القرار عقد حسن شاكوش ورضا البحراوي جلسة صلح في الساعات الأولى من صباح أمس، من أجل حل الصراع والأزمة بينهما، وتأكيد أن ما حدث ليس إلا «وسوسة شيطان» بينهما.

وعقب جلسة الصلح التي عقداها سويًا لحل الخلاف والأزمة، قال حسن شاكوش، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس: «وإحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللأستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله أنا ورضا البحراوي إخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوش، وبنقول لهم الفترة الجاية بإذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وأنا بحب رضا أخويا، وأكلنا مع بعض عيش وملح، ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني أو من رضا بدون وعي، وانتظرونا في النقابة التصالح هيتم وأنا ورضا إخوات ولازم نقدر إخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقية والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».

ومن المقرر ان ينتهي قرار الإيقاف الخاص بكل منهما في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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