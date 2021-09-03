دعوات بالشفاء لـ تركي اَل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض المستشار تركي ال الشيخ لوعكة صحية مفاجئة، كشف عنها مجموعة من أصدقائه المقربين الذين حرصوا على الدعاء له دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

ونشر المطرب رامي جمال قبل قليل، صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على تويتر، وكتب: “الف سلامة يا آبو ناصر الله يعافيك انت وكل مبتلي ويسترنا جميعا ويطمنا عنك آجر وعافيه”.

كما كتاب الشاعر حسين اليامي: “‏اللهم اشفي أبو ناصر واجمع له بين الأجر والعافية.. اللهم خذ بيده واحرسه بعينكِ التى لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام اللهم آمين”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة حسين اليامي، متمنين لتركي آل الشيخ الشفاء، من بينهم الملحن محمود الخيامي الذي كتب: “‏ ‎‎اللهم آمين شفاه الله وعافاه ورد عليه عافيته وكل مبتلي ومريض”.

فيما تساءل آخرون عن مرض تركي آل الشيخ، أو سبب الوعكة الصحية التي يمر بها، مثمنين مجهوداته في هيئة الترفيه.

وينتظر الجمهور من تركي آل الشيخ إطلاق فعاليات “موسم الرياض2” قريباً، خاصةً أنه دوّن مؤخراً تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، تضمنت بوستر عنونه بـ”أرقام موسم الرياض 2″، وكان أبرز ما فيه من فعاليات إقامة 70 حفلاً غنائياً عربياً إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية.

وسيُقام “موسم الرياض” على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع في 14 منطقة، على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية، كما تم تدشين 200 مطعم و70 مقهى، وخلال الموسم سيشاهد الجمهور 350 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى 18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية.

وسيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية و10 معارض عالمية، فيما أوضح تركي آل الشيخ، في تغريدته، أنّ هذا يتم بالتعاون مع عدة جهات، وبأيادٍ سعودية.