“منذ 6 سنوات وسعودي الجنسية”.. لطيفة تكشف لأول مرة تفاصيل زيجاتها الوحيدة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة لطيفة، عن حياتها الشخصية وتجربة زواجها الوحيدة، التي تمت قبل 6 سنوات وانتهت، دون الإفصاح عن هوية الزوج.

أشارت لطيفة خلال لقائها مساء أمس الخميس، في برنامج “يوم ليك”، المذاع على قناة “الحياة” وتقدمه الإعلامية سمر يسري، إلى أنها لم ترتبط بدون زواج، حيث إنها تزوجت مرة واحدة فقط منذ 6 سنوات من سعودي في تونس، موضحة أنها كانت من أروع التجارب في حياتها وأنها تحترم هذا الشخص حتى الآن.

كما أكدت على أنها لا تحب أن تكشف كل تفاصيل حياتها الشخصية للجمهور، وتفضل أن يهتم بأغانيها وأعمالها.

أضافت أنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى وأنها انشغلت فقط بعملها، موضحة أن الفن هو الشيء الذي يجعلها تحب الحياة وأنها مشغولة بالفن فقط، منوهة عن أنها لا تُفكر في الزواج من أجل الإنجاب، فهي مكتفية بأولاد أشقائها.

في سياق اَخر، قالت إن هناك أغاني تفرض نفسها عليها بسبب جمال كلماتها والحرفية الموجودة في الكلام، موضحة أن أول شيء تهتم برؤيته في الأغنية هو كلمات الأغنية. لافتة إلى أنها كانت توجه أغنية “متروحش بعيد” لشخص في حياتها.